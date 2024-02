Seguridad para procesos electorales en Chiapas: Williams Ochoa

Local ¿Quién es Willy Ochoa? Político perseguido por grupo armado en Chiapas

El aspirante al Senado de la República por el Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, demandó al Estado Mexicano seguridad en Chiapas, pide seguridad para todos los candidatos contendientes en los procesos electorales federal y local y demanda garantías para las elecciones del 2 de junio de este 2024.

En los procesos electorales en marcha en Chiapas participan tres alianzas, Sigamos Construyendo Historia integrada por MORENA, PT, PVEM, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, y Fuerza y Corazón por Chiapas, integrada por el PRI, PAN y PRD, y el Movimiento Ciudadano va solo a la competencia política electoral, y según Ochoa Gallegos faltan garantías para el trabajo de proselitismo de los aspirantes a puestos de elección.

Ochoa Gallegos agradeció la solidaridad tras atentado entre Las Rosas y Teopisca, aclaró que no suspende proselitismo a pesar de que su familia se lo pidió, y ni hacerlo porque hay cosas que resolver el Chiapas, los problemas sociales, Chiapas es más que la inseguridad y la violencia, vive por el trabajo de todos y todas todos los días, no hay movimiento más fuerte que el de las madres y padres a pesar de la inseguridad y la falta de empleo esperando llegar a casa sanos y salvos.

Local Willy Ochoa agradece muestras de solidaridad tras atentado

Rechazó que lo ocurrido en Las Rosas sea el problema de todos los días, prefiero un Chiapas feliz, en paz, municipios de brazos abiertos, estamos viviendo un gran problema y eso no puede ocultarse, miles de personas andaremos haciendo campañas en el estado y queremos seguridad, no podemos estar indefensos, la ley y el Estado Mexicano tiene que darnos las garantías, que nadie tenga temor andar en las calles, que no haya miedo a salir a la calle, donde los padres estemos tranquilos y no con el Jesús en la boca.

Hizo un llamado a la pacificación de Chiapas para la prosperidad, soy hombre de paz, de negociación, mi único pecado es hacer política cercana a la gente y estar al servicio de ella, es lo único que aspiro, no busco problemas, busco soluciones, al estado le serviré sin temores, enfatizó Ochoa Gallegos.

He pedido el protocolo de seguridad al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y a la Guardia Nacional y lo han pedido el PRI, PAN y PRD al Instituto Nacional Electoral (INE), el jueves 22 de febrero de la semana pasada fui objeto de una advertencia por Antonio Orantes, el alcalde con licencia de Las Rosas de que no me permitirían llevar a cabo el evento, el viernes 23 al día siguiente, esa información me fue proporcionada por el dirigente del PRD, José Antonio Vázquez Hernández, y lamentablemente no hubo seguridad en el evento, me resguardó la comunidad, denuncié a las autoridades estatales y me dijeron que valorara la situación de continuar el trabajo, y al seguir el camino hacia Teopisca nos iban persiguiendo, añadió.

Policiaca Intento de secuestro contra Willy Ochoa en Las Rosas

Ya en el restaurante para comer en Teopisca acudió en el negocio Juquilita, dos camiones con gentes armadas, y seguíamos con nerviosismo lo que nos pudiera pasar, y lo que pudiera ocurrir a las personas que se encontraban ahí, por lo que sin querer arriesgar a las familias ahí presentes, con el riesgo a nuestra integridad salimos del lugar y nos auxiliaron en Betania, donde siguió la persecución por varios minutos, por esto estoy muy molesto y nervioso, confíe en las autoridades y no se puede actuar con esa displicencia en Chiapas, destacó.

Pidió la seguridad para los municipios en conflicto y denunciará ante la Fiscalía General de la República para que se profundice en estos hechos, y no le vuelva a ocurrir a nadie, tenemos temor de la intromisión del crimen organizado, pero vamos a seguir, no voy a renunciar, ni a claudicar, he pedido a mi equipo reforzar la seguridad en los lugares donde estoy, hay lugares lejanos en los que no tendríamos auxilio de una corporación, solo está la presencia de la mano de Dios, estamos en una emergencia nacional.

Ochoa Gallegos identifica municipios en números y en colores rojos en la zona Sierra, en la Frontera, en los Altos y otros y los candidatos que se sientan amenazados deben pedir la protección que nosotros estamos pidiendo, no debemos haber llegado a esto en territorio nacional, la estrategia de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador a fracaso y nos encontramos ante la inseguridad, y lo que ha pasado en Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez por el crimen de elementos de seguridad deben ser investigados y los señalamientos que son muy graves deben investigarse hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, sostuvo que el proceso electoral es solo una simulación, y he pedido al dirigenta nacional del PRD, Jesús Zambrano, de que se tiene que hacer un acuerdo nacional por la seguridad y no simular porque pone OS en riesgo la vida de los candidatos y de los ciudadanos en Chiapas.