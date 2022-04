Pobladores piden promocionar las tardes de marimba en Tuxtla

El Heraldo de Chiapas en su página oficial www.elheraldodechiapas.com.mx realiza encuestas, esta vez preguntamos a la ciudadanía si consideraba que se le dieran más promoción al parque de la marimba y sus actividades que realizan en el lugar, a lo que la mayoría contesto que sí ya que a raíz de la pandemia bajo la afluencia y ahora que se reactivaron dejaron de ser las misma, ya que la gente no se concentra en el lugar.

Puesto que el Covid-19 estaba presente para que las personas dejaran de hacer actividades cotidianas fuera de casa puesto que no podíamos estar en contacto con lo exterior en el cuidado de extraer el virus y mucho menos tener contacto con otras personas, esto vino a propiciar a que muchas actividades que se empleaban con aglomeración de personas obviamente ya no podían seguir siendo ejecutadas en sociedad.

Es de suma importancia el que no se pierda la tradición de ésta capital lo que nos representa hoy en día en la interculturalidad a nosotros los chiapanecos / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Y una de las actividades que no se pudieron seguir realizando en la capital de esta ciudad fue una de las actividades más importantes de éntidad debido a que es una de las cosas que nos representa como chiapanecos y efectivamente estoy hablando de el Parque de la Marimba; en ésta encuesta aplicada a la sociedad, el 68% de las personas mencionaron que estan de acuerdo en que Tuxtla debería de promocionar el parque de la marimba debido a que después del cierre por pandemia la audiencia ha disminuido.

E 14% de los ciudadanos contestaron que no era necesario esta promoción de acuerdo a que se ha tenido suficiente afluencia y siguen llegando las personas por sí solas. Intuyo que éste porcentaje se dió a que no quieren la aglomeración de las personas y dicha actividades en el lugar se cierre y no puedan disfrutar de ello.

Resultado de encuesta / Foto: Captura de pantalla | El Heraldo de Chiapas

Y el resto de la población alcanzando un 18% se mostró apática exponiendo que les da igual puesto a que no les gusta la marimba.

Ésta encuesta se realiza debido a contemplar varias de las afecciones que se tuvo por la pandemia; puesto que es de suma importancia el que no se pierda la tradición de ésta capital lo que nos representa hoy en día en la interculturalidad a nosotros los chiapanecos y es importante saber también que la sociedad quiere que siga presente tanto el lugar como las actividades de baile que muestran en este recinto cultural y si lo visitas no olvides de disfrutar de un buen y delicioso esquite.

