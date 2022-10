Chiapas registró en el 2021 una tasa de 3.61 matrimonios por cada mil habitantes: INEGI

Durante el 2021 se registraron en México 453 mil 085 matrimonios, un 35.0 por ciento de incremento con respecto al 2021, 4 mil 341 entre personas del mismo sexo, mil 845 entre hombres y 2 mil 496 entre mujeres, a nivel nacional la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.11, Chiapas se ubica entre las entidades con la tasa más alta de matrimonios con 3.61.

De acuerdo con el total de matrimonios por entidad federativa según el sexo de los contrayentes, el estado de Chiapas documenta en total 12 mil 533, de ellos, 12 mil 497 entre hombre – mujer, 13 entre personas del mismo sexo hombres y 23 entre personas del mismo sexo mujer.





De acuerdo con el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI), las entidades federativas con la tasa más alta de matrimonios el año pasado por cada mil habitantes de 18 años y más fueron Quintana Roo, con 8.01; Campeche, con 7.65; Sinaloa, con 7.36; Hidalgo, 3.44, Puebla con 3.61 y la Ciudad de México, 2.80.





Porcentaje de matrimonios en Chiapas registrados en INEGI / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La Estadística de Matrimonios (EMAT) revela que en el mes de diciembre se registró el mayor número de matrimonios con 13.1 por ciento, esto es 59 mil 220, seguido de noviembre y julio con 9.2, es decir 41 mil 730 y 41 mil 643, respectivamente.

De acuerdo con la tasa de matrimonios por entidad federativa de registro por cada 100 mil habitantes de 18 años y más ubica a Chiapas 360.73, contrayentes hombre - mujer 359.69, contrayentes del mismo sexo hombres 0.37 y contrayentes del mismo sexo mujer 0.67.

Con el paso del tiempo la edad promedio al casarse ha aumentado, en los hombres cambió de 29.4 años en el 2012 a 33.4 n el 2021, la edad promedio de las mujeres al casarse aumentó de 26.6 años en el 2012 a 30.5 en el 2021, en matrimonios del mismo sexo, los hombres reportaron una edad promedio al momento de casarse de 36.7 años, en las mujeres fue de 34.8 años.





En ese sentido, la representante del colectivo Brujas Violetas, Teresa Campos, explicó que “para nosotras no es tan importante la legalización de la relación, las mujeres hemos entendido que e compromiso es eso, llevo 12 años y medio con mi pareja y no hemos tenido problemas por querernos casar, la relación funciona sin o con el tema del documento, hemos comprendido que la unión civil es en la repartición justa de los bienes y la protección de los vienes en pareja por si ocurre separación o defunción que haya esta certeza legal de que no viene la familia y quita las cosas, son tus cosas porque las hiciste con esta persona que hoy es tu compañera, no hay eso sobresalto de querer pensar que si no eres mi esposa no son tus sentimientos como los míos”.

Hay muchos matrimonios realizados por mujeres, deben ser que los que reporta el INEGI, yo he sabido de varias bodas de compañeras pero no se hacen tan públicas, solo en la colectiva tenemos seis uniones legales, seis matrimonios, el año más productivo de matrimonios fue el 2018 y 2019, precisó.





Ello, indicó, debido a que en julio del 2017 y por invalidación de algunos artículos del Código Civil para el Estado de Chiapas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a la entidad a admitir el matrimonio igualitario y permitir que las parejas del mismo sexo pudieran casarse sin la necesidad de amparo, aunque el Código Civil de esta entidad describe al matrimonio como un acto exclusivo entre un hombre y una mujer.

Las uniones han sido en Tuxtla Gutiérrez, en Palenque, en Comitán de Domínguez, en Tapachula, Cintalapa y Villaflores, para mi no es una cifra que importe mucho por la concepción del matrimonio es diferente, no es tanto el glamour de la fiesta, de la pachanga, sino lo que significa es la protección de los bienes, para nosotras la búsqueda de derechos son las certezas legales sobre nuestro paso por la vida, es lo que estamos pretendiendo, amarnos es una condición humana libre, enfatizó.





Según el INEGI, en el 2021 del total de contrayentes, 81.2 por ciento tenía al menos estudios de secundaria o equivalente, la distribución es similar tanto para hombres como para mujeres, respecto a la condición económica, del total de los hombres, 94.3 por ciento, 426 mil 870 declaró tener trabajo al momento de contraer matrimonio, del total de mujeres, 54.5 por ciento, 247 mil 254, presentó esta condición, en el caso de Chiapas, fue del 74.3 por ciento para el caso de los hombres y 25.7 por ciento para mujeres.

De acuerdo con el estudio del INEGI, entre las y los contrayentes que trabajan, la principal posición en el trabajo fue empleada o empleado, con 279 mil 954 hombres, con el 65.6 por ciento y 185 mil 382 mujeres, esto es el 75.0 por ciento.