¿Sabes cuánto cuesta realizar una boda? Conoce costos y opciones para casarse en Chiapas

En los últimos días el DIF estatal realizó el programa de bodas colectivas gratuitas, este fenómeno se popularizó en la ciudad, aunque muchas personas lo tomaron para realizar bromas, fueron pocos quienes realmente agradecieron el gesto pues están consientes del elevado costo que cuesta realizar un evento como este.

En el 2022 las bodas en estados como Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas superan los 200 mil pesos de gasto por evento, si bien es cierto, existen otras opciones por lo cual aquí te dejamos cuales son por si no las conoces.

Según la publicación de este conocido sitio, lo más difícil de conseguir en una boda es el platillo principal pues se encuentran arriba de los 35 mil pesos para un total de 50 invitados, siendo este un principal problema pues el promedio de asistentes a una boda es de 80 a 100 personas, por lo cual, debe ser un doble gasto del banquete generando ya la primera inversión fuerte de 70 mil pesos.





También puedes leer: "Dejé los bares, tengo una relación con Dios": David Frickman el joven que pide apoyo para su boda





Posteriormente lo segundo de más valor es el look de la novia, entre vestido y maquillista puedes llegar a gastar hasta 20 mil pesos dependiendo la vestimenta que se vaya a utilizar o los conjuntos que se usen durante la boda, con estas dos cosas ya la cantidad llega casi a los 100 mil pesos sin contar salón, Banda, mesas y demás cosas que en conjunto de igual forma juntan cerca de otros 100 mil pesos.









Cuánto cuesta casarse por el civil en Chiapas





Por otro lado, existe la boda en el registro civil, hecho que únicamente une a las personas en sagrado matrimonio con un juez y el papel, aquí se utiliza como una ceremonia pequeña y por lo regular el novio lleva un traje y la mujer únicamente un velo para que sea representativo, este trámite tiene un costo de 1378 pesos según el registro de trámites y servicios y se puede hacer cualquier día de la semana en hacienda del estado, ubicado en el centro de la ciudad.









Aunado a estos dos anteriores métodos, en cierto tiempo, se realizan las bodas colectivas o los casamientos gratuitos, en donde el gobierno, pone a disposición programas para que la gente no tenga un gasto y pueda consagrar el acto del matrimonio, aquí se utilizan espacios grandes en donde hay un juez y las parejas van pasando, no tardan mucho y en general únicamente es para la fotografía oficial pues no existen bocadillos, ni banda , solamente el espacio y los registros correspondientes.

Este último se encuentra activo en el estado de Chiapas y es que el DIF dio a conocer el reciente programa “bodas colectivas gratuitas” que por el momento no ha tenido el éxito necesario, pues aunque ya llevan 2 días de haber publicado el artículo, aún no tienen registros oficiales de parejas y únicamente son personas que se acercan a preguntar, pero lo hacen sin los papeles necesarios para inscribirse a este programa que todavía tiene tiempo de sobra para incluir a parejas de Tuxtla y de todo el estado en general.