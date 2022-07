"Dejé los bares, tengo una relación con Dios": David Frickman el joven que pide apoyo para su boda

Hace un par de días se viralizó una fotografía en redes sociales en donde un joven pedía que lo apoyaran con la venta de diversos artículos mediante un cartel que decía "apoyenme estoy juntando para mi boda", mucha gente en Tuxtla malinterpretó ese mensaje y es que los comentarios negativos no se hicieron esperar; David Frickman el protagonista de esta historia nos contó lo que realmente quiso dar a entender con la fotografía y también el cambio repentino en su vida y es qué pasó de los negocios de los antros y bares a una completa relación con Dios.

David nos comentó que hace poco tiempo dejó todos sus negocios de bares y antros en la ciudad ya que conoció el camino de Dios y lo anterior era una piedra de tropiezo; por lo cual, su prueba de fuego fue dejar todo aquello a lo que le dedicó tanto tiempo para demostrar realmente que está listo para comenzar una relación más seria con Dios. De igual forma se metió a una iglesia llamada Filadelfia en donde se dio cuenta todas las cosas malas que anteriormente estaba haciendo.





David nos comentó que hace poco tiempo dejó todos sus negocios de bares ya que conoció a Dios y dejo la vida que llevaba / Foto: Cortesía: David Frickman





Posteriormente le pidió el sagrado matrimonio a su mujer con la que llevaba mucho tiempo pero con la que todavía no se habían comprometido, por lo que no dudó y dio el siguiente paso.

Una vez con los negocios de alcohol cerrados y con la decisión de la boda, decidió re abrir su negocio de ventas de distintos artículos; fue ahí, que afuera de su otro proyecto de dulces que se encuentra ubicado en el parque de la marimba pidió al apoyo de la gente, sin embargo afirmó que no busca nada regalado sino dar a conocer simplemente su negocio.





Esta era la historia del porque se hizo viral: "Apóyenme estoy juntando para mi boda", pareja en Tuxtla se hace viral





“La gente lo malinterpreto, yo quería dar a conocer que estoy vendiendo cosas, no que me regalaran dinero para mi boda; como todos tengo padrinos de biblia, de traje , entre otras cosas por lo que opté por subir una imagen de lo que estoy vendiendo; sin embargo, la gente lo tomó a mal y comenzó a decir barbaridades sin sentido. Incluso se han acercado personas que me dicen que me regalan el maquillaje o que me depositan a mi cuenta pero yo no quiero eso, yo quiero esforzarme para pagar la boda con mi mujer”





David Frickman el protagonista de esta historia nos contó lo que realmente quiso dar a entender con la fotografía de "apoyenme estoy juntando para mi boda" / Foto: Cortesía: David Frickman





Sobre los comentarios negativos el ex dueño de varios bares en la ciudad capital comentó que se siente desilusionado por lo que la gente está diciendo y es que si bien es cierto tuvo un pasado distinto los comentarios que han puesto incluso han llegado a ofender a su hijo que no tiene nada que ver con esta situación por lo cual en un momento incluso estuvo apunto de pedir que bajaran las imágenes ya que la situación lo había sobre pasado y no quería meterse en algún problema con su familia.

“Los comentarios negativos los tomo de quien venga sin embargo si me llevo una desilusión de la poca empatía que existe en los ciudadanos, la mayoría que conoce, sabe que estaba en otros negocios y eso está bien no me ofende, pero incluso llegaron a meterse con mi hijo y eso absolutamente no va, en un momento platiqué con el pastor de mi iglesia sobre la imagen pues no quería tener ningún tipo de problema ni con la iglesia ni con mi familia quienes son los que me conocen”.





Forma parte de una iglesia llamada Filadelfia, en donde ya se bautizó y posteriormente dio el siguiente paso al matrimonio / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Sobre el repentino cambio tuvo de dejar los lugares de la venta de alcohol y ahora pertenecer a una a una iglesia cristiana, David Frickman comentó que está completamente feliz con lo que es ahora ya que si bien es cierto supo aprovechar la anterior vida ahora se siente más pleno pues está en una perfecta comunión con Dios además de poder disfrutar a su familia ya que antes no lo hacía tanto.