Boda de emergencia, el acto de Doña Ofelia para salvar la vida de su esposo

El jueves de la semana pasada, 16 de junio, en el Hospital Regional Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, ocurrió un acontecimiento inesperado, don José Antonio Pérez Ortíz, de 65 años de edad, contrajo matrimonio civil con su esposa, Ofelia López Torres, de 50 años de edad, en la cama en la que él se encuentra internado, llevan 17 años juntos, 13 de ellos casados por la iglesia, la misión de ella es salvar la vida de su esposo.

Don José lleva 20 días internado en esa unidad médica, él se dedica al servicio de taxi en la ciudad de Tapachula, Doña Ofelia al hogar, por problemas de salud, fatiga, cansancio y sin recursos económicos viajaron a la capital chiapaneca, tomaron la decisión de que él se internara en ese centro médico gubernamental y de inmediato comenzaron los estudios, tras varios días de valoración, se le informa a ella que el padecimiento de su esposo es probable leucemia linfocítica aguda.





De inmediato al tener los primeros indicios de la patología, el personal médico se empeñó en su tratamiento médico, que ella misma reporta que va bastante bien, solo que hay un problema más, las plaquetas están bajas, necesita transfusión sanguínea pero hasta el momento no han conseguido donantes, ni en el Banco de sangre Dr. Domingo Chanona, en la capital del estado, por ello pidió a la población a colaborar con la donación de sangre, “porque mi esposo se está debilitando cada día, está perdiendo fuerza, demasiado y eso me preocupa”.

La pareja contrajo matrimonio civil desde la cama en la que se encuentra internado Don José Antonio / Foto: Isaí López

Lamenta doña Ofelia López no poder hacer más por la vida de su esposo, sin dinero, no tiene con que pagar esos gastos, le ofrecen el traslado a Campeche a una Clínica de Tercer Nivel de Atención de cancerología, pero mencionan que les cobran muy caro, no tienen ese dinero para pagar, "por eso nos casamos para ver si podemos ser incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), me siento triste, no puedo ni recoger el acta de matrimonio porque el registro Civil me pide otro papel que tiene que ser enviado del Hospital Regional Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza".

"Con el acta de matrimonio intentaré asegurarlo en el IMSS para garantizar una mejor atención, necesito por ahora encontrar las plaquetas que necesita para poderle dar fuerzas, la decisión que debamos tomar no será posible sin la donación de sangre, ya sea el cambio al IMSS o al estado de Veracruz, me informan en el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona que no me pueden prestar sangre, que está muy escasa, que mucha gente que llega como posibles donadores pero no pueden donar porque no tienen calidad la sangre, quienes quieran donar pide que se comuniquen a su número celular 961 138 88 48, compartió.

“Ojalá que alguien pueda donar porque la verdad mi esposo se encuentra muy grave”, en el Hospital Regional Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, ella cuenta que con su esposo no procrearon hijos, se conocieron cuando él tenía dos años de separado de su primera esposa, cada quien tuvo antes pareja con la que sí procrearon hijos”.

El matrimonio se realizó dentro del Hospital Regional Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Precisa que don José Antonio Pérez Ortíz, ya no es el mismo desde hace un año cuando se enfermó de Covid-19, menciona que ya no volvió a trabajar en el taxi, el problema comenzó con fatigas, cansancio, falta de oxígeno, y fue cuando tomaron la decisión de viajar a la capital chiapaneca, los primeros estudios se lo realizaron en el Laboratorio Salud Digna que confirmó la baja en plaquetas, estos estudios se dieron al siguiente día y es como decidieron acudir al Gómez Maza, donde quedó internado desde hace 20 días, la noticia es que le reportaron que lleva dos pre-infartos silenciosos, se ha obstruido una parte del corazón.

“Es por eso que estoy pidiendo el apoyo a la población, me urge que se recupere mi esposo, por esa misma situación fue la emergencia del matrimonio en este lugar, mi esposo se ha quedado internado desde hace 20 días, invito a la gente a que aporte donando sangre, económicamente, que se toquen el corazón, no quiero perder a mí esposo, nos queremos, nos amamos, cada día más se está debilitando, él ya no tiene fuerzas”, puntualizó.

El Doctor César Leonardo García López, menciona que Don José Antonio sigue en estudios por padecimiento crónico, probable leucemia linfocítica aguda / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Doctor César Leonardo García López, quien es Jefe de Medicina Interna del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, dijo que es el encargado de la administración del servicio médico a don José Antonio Pérez Ortíz, cuenta que sigue en estudios por padecimiento crónico, probable leucemia linfocítica aguda, "este tipo de pacientes necesitan una motivación, en este caso, se pidió realizar la vida por lo civil en esta unidad médica".

"Seguramente con el compromiso que adquirió puede favorecer su evolución, el familiar realizó los trámites, el personal de trabajo social le dieron las facilidades, para el personal de salud es una satisfacción personal haber dado estas facilidades, con esto alentamos al paciente a que siga luchando por su salud, mejorar sus condiciones, su evolución es hacia una enfermedad crónica que necesita un tratamiento crónico, pero con un tratamiento adecuado tiene mejores posibilidades y el estado anímico es fundamental", explicó.

Los estudios que se le han realizado orientan hacia esa enfermedad, el ingresó hace 20 días, es originario de Tapachula, por nuestra parte seguiremos cumpliendo los protocolos de atención a la salud para que pueda mejorar sus condiciones física, ese es el propósito, que se logre dependen muchos factores, pero la misión es una atención de calidad como para todos los pacientes, insistió.