Parque Jardín de la Marimba, un sitio emblemático de Tuxtla Gutiérrez

Uno de los sitios emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, es sin duda el Parque Jardín de la Marimba, que congrega a los amantes de esta música, en un escenario propicio para el paseo, familiar y en pareja donde tarde a tarde cientos se congregan a bailar los distintos sones de Chiapas en este espacio de recreación que se construyó entre 1992 y 1993, su inauguración fue el 12 de septiembre de este último año.

En este espacio se ubicaban las oficinas de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también la Dirección de Tránsito del Estado, la Radio y la Televisión del gobierno del estado, entre otras instituciones públicas. Es una manzana completa, una hectárea de parque, al centro del jardín se encuentran cuatro gigantescas ceibas, que dan un gran colorido a las tardeadas musicales.





También puedes leer: La Marimba de Alberto Peña, lo que destaca a Chiapas en México





También adornan el escenario natural grandes árboles de laurel, flamboyanes, malitisguate, mango, cedro, coco, palma, cuchunú, sospó, cupapé, guaya, entre otras especies de flora nativas y entre sus jardines se concentran asadores de calzado, vendedores de dulces, chicles, el tradicional raspado así como puestos fijos de palomitas papas, chicharrones, aguas frescas y más.





Uno de los sitios emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, es el Parque Jardín de la Marimba, que congrega a los amantes de la música de marimba, es un escenario propicio para el paseo, familiar y en pareja / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el Jardín de la Marimba hay 18 elementos de la Policía Turística, entre hombres y mujeres, se van rotando los días de trabajo, se implementó este sistema desde hace siete meses y son quienes brindan información a turistas, seguridad y orientación, les hablan al público de Tuxtla Gutiérrez, hacen recorridos preventivos en el parque, así lo compartieron Verónica Nampulá y Martha Álvarez, quienes trabajan en eso seis días a la semana y descansan uno, de once de la mañana a once de la noche.

Giber Tonalá Díaz, miembro del grupo marimbístico Santa Cecilia, se dice muy afortunado por ser parte de la historia de Chiapas a través de la marimba, además de estar muy a gusto al tocar este tipo de música desde hace 19 años; el director de este grupo es don Victorino Gómez Gómez, quien cuenta que tocar el instrumento de la marimba es lo mejor que le ha pasado en su vida, es algo que aprendió desde su niñez y que agradece haber tenido está enseñanza.





Cultura César Artemio, el único marimbista en el mundo que toca con los pies





Dice que son cinco los días de la semana que se puede bailar en el Parque Jardín de la Marimba, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 5:30 de la tarde a las 7:30 de la noche, la primera tanda se trata de música de bolero, romántica, para el encuentro del corazón, para el regocijo del ser humano; la segunda tanda o segunda hora es música tropical, para el gusto de toda la gente que llega a bailar con o sin pareja de baile porque ahí siempre habrá alguien disponible para “echarse unos pasos”.





Jardín de la Marimba, un espacio de recreación que se construyó en 1992 y 1993, su inauguración fue el 12 de septiembre de 1993 / Fotos: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Afirma que aún hay menos gente en este especial de diversión que antes de la pandemia del Covid 19, pues considera que la gente sigue tomando precauciones y eso bueno, proteger y cuidar la salud de todos pues hay que divertirse sanamente y con de precaución.

Tuxtla Gutiérrez es la ciudad que ha presentado el mayor número de casos positivos y de defunciones por Covid 19, la invitación a los asistentes al Parque Jardín de la Marimba es hacer de este un espacio seguro, no ingresar si presenta síntomas de enfermedades respiratorias, usar correctamente el cubrebocas todo el tiempo, no introducir alimentos, ni bebidas al área de pista de baile y kiosco, si no se ha vacunado hay que acudir al módulo de vacunación para aplicar las dosis que le falten para seguir combatiendo la pandemia.

En las bancas la gente se sienta para disfrutar el fresco de la tarde, para alimentar a las palomas, para platicar en pareja, también degustar el ambiente de tranquilidad solos, el espacio se encuentra limpio, existen contenedores de metal para el depósito de la basura, baños públicos por los que se paga el servicio.





Jardín de la Marimba, un espacio de recreación que se construyó en 1992 y 1993, su inauguración fue el 12 de septiembre de 1993 / Fotos: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En una de las esquinas del Jardín de la Marimba, en la 9ª poniente y 1ª norte, se ubica la estatua de uno de los más grandes marimbistas de Chiapas y de México, originario de Tonalá, Don Alberto Peña Ríos, que nació el 10 de marzo de 1938 y falleció el 1 de noviembre del 2011, quien junto a sus hijos los Peña Ramos recorrió gran parte del mundo llevando la música de marimba, fue un virtuoso compositor, intérprete y autor de muchas melodías, entre ellas Parque Jardín de la Marimba, fue Premio Chiapas 2000.

En el parque se encuentra la estatua de dos grandes marimbistas chiapanecos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la esquina del parque próxima a la Avenida Central y 9ª poniente se ubica la estatua del chiapaneco, intérprete y compositor magistral de la marimba, originario de Chiapa de Corzo, Zeferino Nandayapa Ralda, que también llevó la música de la marimba a gran parte del mundo cuyo legado persiste con sus hijos y la Marimba Nandayapa.

También existe un monumento a la Marimba, es de metal, y representa a todas las marimbas, porque un instrumento a base de la madera del hormiguillo que emite una diversidad de todos musicales con la que se genere el ambiente en el Parque Jardín de la Marimba, hacia la esquina de la Avenida Central y 8ª poniente de la capital.





En frente del Parque Jardín de la Marimba se ubica el Museo de la Marimba que exhibe y fomenta esa gran riqueza cultural / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Uno de los puestos muy bien instalados en el parque es el Inter Crepes, una deliciosa adicción a los helados, bebidas calientes, té, tamales, refrescos embotellados, pozol, snacks frappes y smothies, desde donde se puede escuchar la música de la marimba y disfrutar de bailada de los asistentes o el caminar de la gente.

Otro puesto en el parque es la Cafetería del DIF Municipal "Comamos Todos", que ofrece todo tipo de snacks y antojitos mexicanos, que se puede degustar al mismo tiempo que la música de marimba sentado bajo los frondosos árboles de ceiba, laurel y matilisguate.

Local “Zoomat”, el zoológico de Tuxtla Gutiérrez ¿lo has visitado? Conócelo

En frente del Parque se ubica el Museo de la Marimba que exhibe y fomenta esa gran riqueza cultural, su colección de marimbas es grande, en la sala principal se encuentra lo que se llama “La Marimba Madre”, construida en el año de 1910, la Marimba Requinta que procede de la Quinta Valdiviana y data de 1940; la Marimba Parihuela construida en Guatemala en 1946; la Marimba Requinto, de 1930; también muestra un instrumento construido en 1982; la Marimba Yalatli de Hoyo, es una réplica del 2006; la Marimba Mecapal construida en el 2006, la Marimba Melódica construida por Andrés Altamirano en Tuxtla Gutiérrez; entre otras muchas más.





En frente del Parque Jardín de la Marimba se ubica el Museo de la Marimba que exhibe y fomenta esa gran riqueza cultural / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En los alrededores del Parque se encuentran cafeterías y tiendas especializadas, como Nantzin, Biomaya, restaurantes, paleterías, productos regionales, tiendas de conveniencia, casas de empeño, perfumerías, farmacias, agencias de viaje, hoteles y venta de textiles tradicionales.

La señora Consuelo Ramírez Vicente, Reina del Carnaval 2020, dice que venir al parque y bailar es una terapia, es bailar todos los días de miércoles a domingo, con las tres marimbas: Reina Tuxtleca, Santa Cecilia y Al Pie del Cañón, ya que este espacio invita a la alegría, amor, amistad y convivencia, a conocer la música a través de la marimba.

Por su parte, Werclain Gamboa Ríos, el Rey del Carnaval 2020, compartió que bailar la música de marimba es una terapia recreativa, dispersión de emociones, estrés, socializarse, divertirse, encontrar amigos, es encontrar la paz y que mejor que sea con la mejor música, que a pesar de la modernidad no pasa de moda.