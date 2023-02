¡Se prende el comal del caos! A partir del primero de marzo sube el precio de la tortilla: José Salazar

El 1ero de marzo aumentará un peso el precio del kilogramo de tortilla, ello debido a que esa fecha habrá un nuevo precio de la harina, así lo han comunicado las empresas harineras, sube mil 250 pesos más la tonelada, de poco más de 17 mil pesos que cuesta a hora pasará a 18 mil 300, así lo anunció el presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas.

Por eso los precios de la tortilla se irán modificando, hace dos años estábamos en 14 mil pesos la tonelada, estamos hablando de cuatro mil pesos el incremento en dos años, es muchísimo, la inflación se ha elevado, y tenemos que hacer ajustes en los precios de nuestros productos, insistió.





El 1ero de marzo aumentará un peso el precio del kilogramo de tortilla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ahora tenemos precios de 22 pesos, 23 pesos, 24 pesos y para todos aumentará un peso, hay quienes tienen menos precios pero van a realizar ajustes, porque además de la harina, hay aumentos en las refacciones, acero, papel de envolver, no hay otro camino, el 95 por ciento de las tortillerías manejan harina de maíz, dependemos de las empresas harineras, explicó en entrevista.

Hay un asunto donde los gobiernos pueden ayudar más, es el asunto de la formalización, hay una venta desmedida de tortilla sin ningún control, se comercializa en las tiendas de abarrotes, pollerías, verdulerías, tiendas de accesorios para damas, zapaterías, jugueterías, dulcerías, vulcanizadoras, panaderías, papelerías, las autoridades no hacen nada para establecer control, pero eso sí, "salen a extorsionar a los compañeros".









Uno de los responsables del control es el municipio, responsable de otorgar la licencia de funcionamiento, en Tuxtla Gutiérrez de mil tortillerías en promedio solo diez tienen licencia de funcionamiento, lamentablemente es a nosotros a quienes se nos ha exigido que paguemos impuestos, cuando debería ser al revés, aplicar la ley a los ilegales, pero en cambio hay tolerancia del ayuntamiento, de Protección Civil y de Salud.

Las motocicletas repartidoras han aumentado, pero no se sabe de dónde es la tortilla que le lleva, los que venden en las motos no son de calidad, no estamos en contra de que trabajen, estamos en contra de que no cumplen las normas de salud, reiteró Salazar Ballinas.





Estamos en contra de que algunos no cumplen las normas de salud / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otro problema es que hemos detectado que viene gas de Tabasco y Veracruz presuntamente robado, un riesgo enorme, debe controlarse, y que está llegando a los negocios que operan al margen de la ley, se comenta el negocio al margen de la ley, mientras que para nosotros el gas que compramos con Pemex está a 11 pesos el litro, llegó a los 14 pesos el año pasado, pero ahora ya empezó a subir su costo.

De acuerdo con La Industria de la Masa y la Tortilla, lo que se necesita es regulación contra los ilegales, no extorsión a los legales, llévanos más de ocho años sin regulación de la venta de la tortilla en Chiapas, mientras que el servicio de agua mensual tiene un costo de 600 pesos mensuales, una tarifa comercial, en tanto el servicio eléctrico es de acuerdo el consumo, aproximadamente de mil 500 a dos mil pesos bimestral.





Las autoridades han dejado de establecer un control a las ventas irregulares / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las autoridades han dejado de hacer mucho, establecer un control, aplicar la ley, sancionar a los irregulares, si no nos unimos, si no tenemos una visión más empresarial, no va a pasar nada, lo que el consumidor debe hacer es vigilar el origen de la tortilla, mucha de la que se reparte en moto no va el kilogramo complejo, se reparte mucha tortilla reciclada debido a que la que no se revuelve con la masa y se regresa con tortilla nueva, mientras que la tortilla que se distribuye en tiendas de conveniencia en tres horas ya tiene hongos, narró.

"Estoy en una lucha desesperada porque todo mundo vende más barato que yo, todo mundo tiene motocicleta y yo no; hay mucho que hacer con las autoridades, todos los establecimientos deben tener licencia de funcionamiento".





Taquerías consultadas, comentaron que por ahora no han enfrentado problemas para la compra de la tortilla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Taquerías consultadas, comentaron que por ahora no han enfrentado problemas para la compra de la tortilla, habrá que esperar como viene el panorama a partir del 1 de marzo, para saber la capacidad de compra y oferta de sus alimentos, la tortilla vale 22 pesos, algunas taquerías también venden mariscos y cervezas, así lo explica Carlos Sántiz, que relata que por ahora no tiene complicación para adquirir tortillas.





Vendedoras de pozol comentan que la masa lo producen a partir del maíz / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Vendedoras de pozol en los mercados en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, cuentan que la masa lo producen a partir del maíz, no utilizan harina, y por ahora el kilogramo de este grano varía de los 7 a 12 pesos, para convertirlo en la bebida refrescante de la capital de Chiapas.