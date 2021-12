PROFECO no vigila precios de productos, bienes y servicios

En el mes de diciembre la población tiene más recursos en sus manos, gasta más, y es la época en que los productos, bienes y servicios aumenta su valor, sin embargo la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no vigila precios, no es su facultad porque no existe control, el comercio se rige por la oferta y la demanda de productos.

Las oficinas de la institución federal en Chiapas cuenta con poco personal, su zona de influencia principalmente es en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, sin embargo, lo único se reciben quejas de precios alterados o cobros excesivos, la institución más demandada es la Comisión Federal de Electricidad, seguidamente el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y las telefonías, no obstante solo concilia intereses, sus acciones no son coercitivas.





Personal de la oficina de la Profeco en la capital de Chiapas explicó que en esta época del año si bien aumentan los precios, son los propios consumidores de productos, bienes y servicios los que deben valorar sus necesidades, compras responsables y si es de su interés, aún cuando le pueda parece alto el precio, determinar si lo adquiere o no.

Por ello no hay formas de dar entrevistas como tal a medios de comunicación, quien tiene la facultad para ello son los titulares de la ciudad de México, nadie más, las compras de los productos que sean se rigen por la oferta y la demanda, incluyendo los de temporada de navidad y año nuevo, como adornos, entre ellos el árbol de navidad.

El trabajo es más bien conciliatorio, aunque tampoco se hizo público el número de demandas o quejas, mismo que se enfoca a la voluntad de la empresa de devolver o no un recurso que demanda el consumidor por supuesto cobro excesivo, por ello la importancia de que los comercios tengan visibles los precios de los productos, bienes y servicios y el valor que se exhiba se debe respetar.