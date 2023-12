3 señalizaciones que pueden salvar tu vida

En una entrevista exclusiva con Juan Hernández, miembro destacado del equipo de Protección Civil del estado, se resaltó la esencial importancia de la señalización en nuestra vida cotidiana como medida clave para garantizar la seguridad de la población antes, durante y después de situaciones de emergencia o desastres.

Objetivo Fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil

El principal objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es resguardar la integridad de la población, y para lograr este propósito, se ha implementado una homologación de señales y avisos de seguridad. Esto se realiza con el fin de que la población pueda identificarlas correctamente y comprenda su función específica en momentos críticos.

Características y Tipos de Señales

Las señales, según Hernández, deben cumplir con características específicas para garantizar su efectividad. Estas incluyen la capacidad de captar la atención del usuario, anticipar el riesgo de manera adecuada, proporcionar información clara sobre la acción a seguir y ubicarse estratégicamente para su fácil observación e interpretación por parte de la población objetivo.

Tres categorías principales de la señalización:

Señales Prohibitivas o Restrictivas:

Las señales de prohibición y restricción son elementos esenciales en entornos laborales, destacándose por sus colores distintivos de rojo y blanco. Su colocación se vuelve imprescindible para prevenir conductas que puedan poner en peligro a los empleados.

Estas señales se caracterizan por tener figuras de color negro, bordes rojos, fondo blanco y formas circulares. Se aconseja que el color rojo abarque al menos el 35 % de la señal. Comúnmente, el símbolo utilizado incorpora un círculo rojo con una línea cruzada, indicando la prohibición. En ausencia de un símbolo claro, se pueden utilizar palabras explicativas, como "prohibido fumar" o "prohibido el paso a personal no autorizado o a menores de edad", entre otras.

Es crucial ubicar las señales prohibitivas o restrictivas en el punto exacto donde existe la restricción, con el propósito de evitar acciones no permitidas. Este posicionamiento estratégico garantiza que la señal sea claramente visible y cumpla su función preventiva de manera efectiva.

La adecuada implementación de estas señales no solo cumple con los estándares de seguridad, sino que también contribuye a la creación de un ambiente laboral más seguro y consciente. La comprensión de estas señales por parte de los empleados es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas y la protección de la integridad de todos en el lugar de trabajo.

Señales Preventivas:





Las Señales Preventivas, identificadas como SP, desempeñan un papel fundamental al alertar al usuario sobre la presencia de riesgos potenciales en la carretera y la naturaleza de los mismos.

Estas señales, por lo general, se presentan en formato vertical y de baja altura, fijadas en postes y marcos estratégicamente ubicados a lo largo de la vía. No obstante, en situaciones particulares, pueden elevarse cuando se instalan en estructuras preexistentes.

El diseño de las señales preventivas consta de un tablero que incorpora un pictograma, el cual puede ser complementado con un tablero adicional que incluye leyendas. Este enfoque permite transmitir mensajes de manera clara y efectiva, proporcionando información esencial para que los conductores anticipen y respondan adecuadamente a los posibles riesgos en el camino.

La presencia de estas señales no solo es crucial para la seguridad vial, sino que también contribuye a la formación de conductores conscientes y a la reducción de incidentes en las carreteras. La comprensión precisa de los pictogramas y las leyendas en estas señales es esencial para fomentar una conducción preventiva y segura.

La señalitica es el conjunto de señales para la información de algo / Foto: Jou Cruz

Señales de Obligación e Informativas:

Las señales de obligación cumplen la importante función de indicar acciones específicas que deben llevarse a cabo, contribuyendo así a prevenir accidentes o riesgos para la salud. Estas señales, comúnmente fabricadas en materiales no fotoluminiscentes, ofrecen la opción de ser tratadas con luminiscencia, protección UV y un revestimiento antigrafiti.

Su objetivo primordial es comunicar claramente las acciones requeridas para garantizar un entorno seguro. Estas señales no solo destacan la importancia de ciertas medidas preventivas, sino que también buscan fomentar el cumplimiento activo de las normativas de seguridad.

La posibilidad de contar con opciones como la luminiscencia, protección UV y tratamiento antigrafiti no solo amplía la durabilidad de las señales, sino que también asegura su visibilidad y efectividad a lo largo del tiempo. Estos elementos adicionales refuerzan la importancia de las señales de obligación como herramientas vitales en la prevención de riesgos y la promoción de ambientes seguros.

Simbología y Homologación Normativa

Hernández subraya la importancia de la simbología en las señales de Protección Civil. Los símbolos deben cumplir con el contenido del mensaje y seguir pautas normativas específicas. Por ejemplo, las flechas deben mantener su dirección hacia una salida de emergencia o zona de seguridad, y los símbolos deben tener trazo macizo para evitar confusiones.

Programa Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar

Dentro del marco del Programa Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar, se establecen acciones específicas como "NO CORRO," "NO GRITO," y "NO EMPUJO." Estas directrices buscan mantener un ambiente seguro y ordenado durante situaciones de emergencia en entornos escolares.

En conclusión, la señalización no solo es una herramienta informativa, sino una medida fundamental para la seguridad ciudadana. La comprensión adecuada de estas señales puede marcar la diferencia en la protección de vidas y la mitigación de riesgos en situaciones críticas.

