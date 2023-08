Jaime Sabines: Un legado literario y político que perdura en Chiapas

Jaime Sabines (1926-1999), poeta y político mexicano, nacido en Tuxtla Gutiérrez, se destacó por su poesía sencilla pero emotiva que capturó la vida cotidiana y las emociones humanas. Tras estudiar Medicina, se inclinó por la Literatura Española en la Universidad Autónoma de México, publicando su primer poemario "Horal" a los 23 años. Sabines enfrentó desafíos económicos y trabajó en diversos empleos, lo que influyó en su perspectiva literaria. Su obra "Tarumba" reflejó su enfoque en la supervivencia.

Se casó en 1953 con Josefa Rodríguez Zebadúa (Chepita), con quien tuvo cuatro hijos: Julio, Julieta, Judith y Jazmín.





Doña Luz, el pequeño Jaime y el Mayor Sabines / Foto: Socorro Trejo





El 19 de marzo de 1999 falleció el poeta, la consecuencia fue a raíz de una caída que tuvo, lo que le provocó la fractura del fémur, al operarlo tuvo una infección provocada por una bacteria que era resistente a los antibióticos, donde le tuvieron que hacer más de 20 operaciones, durante esa época sufrió de otras enfermedades e incluso fue operado por cataratas.

También puedes leer: Chiapas será sede del Encuentro de Poesía Contemporánea, con escritores de todo el mundo

Además de su labor literaria, Sabines incursionó en la política, siendo diputado federal por Chiapas y el Distrito Federal. Un homenaje en la Casa de la Cultura que lleva su nombre reafirmó su legado, destacando su habilidad para expresar la complejidad de las emociones humanas en su poesía.













El programa fue amenizado por la marimba de Zeferino Nandayapa quien interpretó melodías acordes a los números literarios.

Una de las poetas chiapanecas que tuvo la oportunidad de convivir con el, es la maestra, poeta y directora de la Casa de la Cultura Socorro Trejo Sirvent, en entrevista exclusiva nos cuenta como conoció a Jaime Sabines.





Jaime Sabines con la poeta Socorro Trejo / Foto: Socorro Trejo





Nos cuenta que Jaime Sabines tenía una hermosa voz, siendo un buen lector de su poesía, de sus autores favoritos era Pablo Neruda, donde llegó a grabar un disco con poesías de Pablo.

Socorro y su hermana estudiaban en México, ahí el periodista Agustín Duvalier le pasó contactos de escritores y poetas, donde le dijo que en algún momento iban a servirle entre ellos el contacto de Don Jaime Sabines.





Foto: Socorro Trejo





Asimismo menciona que logró a entablar una amistad con él, pero todo por llamada o cartas, ya que en ese entonces no existían el celular; "yo marque a su número y el me contestó, tuve la suerte que el me contestara, yo ya no sabía ni que decir", dijo la maestra.





Foto: Socorro Trejo





Fue en sus inicios que comenzaba a escribir la maestra Socorro y su apoyo era el maestro Jaime Sabines, donde a él le mandaba lo que escribía por cartas, "mi hermana se emocionaba, en la casa donde una señora nos rentaba habían dos teléfonos, entonces ella oía por el otro teléfono, porque se emocionaba de escuchar la voz de Don Jaime Sabines", abundó.





Foto: Socorro Trejo





Posteriormente regreso a Chiapas y encontró trabajo en la Secretaría General de Gobierno, ahí estaba de secretario Romeo Rincón Castillejos y gobernaba Salomón González Blanco, sale como gobernador y entra Juan Sabines y como secretario en el puesto de Romeo quedó Enoch Cancino Casahonda, quien también fue un gran poeta tuxtleco.





Foto: Socorro Trejo





"Cuando llega Don Juan, entonces también llega Jaime Sabines, su hermano como asesor del gobernador y me dicen ya llegó el poeta", mencionó la maestra Socorro.





Foto: Socorro Trejo





Cuando le dicen eso, -dijo- a mi me daba pena conocerlo en persona porque siempre imponía, y como solo hablamos por teléfono. En ese entonces se integró a un grupo de jóvenes médicos que tenían una asociación cultural independiente, tenía por nombre "En busca de la silueta de la sombra".





Foto: Socorro Trejo





Fue así que se le ocurrió a la maestra hacer un concurso de poesía nacional, en donde el jurado sería Enoch Cancino, Raúl Garduño y Jaime Sabines, cuando ella acudió a hablar con Jaime -el le dijo- quieres que yo sea jurado y mi nombre vaya en el cartel y tu grupo se llama "En busca de la silueta de la sombra", que van a pensar mis conocidos y poetas, van a decir que Don Jaime ya se volvió miembro de una secta esotérica", contó entre risas la maestra.





Foto: Socorro Trejo





Al final lo convenció pero con la condición de que le cambiaran el nombre al club, y con tal que el maestro Sabines fuera miembro del jurado, lo cambiaron. El evento tuvo éxito a nivel nacional y el ganador fue Jaime Labastida, con el poemario "Las 4 estaciones".

Vivencias que tuvo Chary Gumeta poeta chiapaneca con Jaime Sabines

La poeta chiapaneca Chary Gumeta, quien actualmente es promotora cultural y escritora, nos cuenta que conoció a Jaime Sabines cuando era veintiañera, ella estudiaba en la escuela de letras latinoamericanas y cuando llegaba Don Jaime a Chiapas, los mandaba a llamar para convivir con ellos.













La curiosidad de la poeta sobresalía y le gustaba preguntarle cosas. Cuenta que le preguntó "oiga Don Jaime porque usted no estudio ninguna carrera en la universidad -respondiendo Jaime- claro que si hija estudie, -ella le dijo- y porque usted siempre dice que nada más corto telas -él le dijo- bueno una carrera literaria no me hace poeta, ninun premio de poesía me hace poeta", abundó Jaime Sabines.





Foto: Socorro Trejo





Posteriormente le mencionó que estudio literatura en la UNAM. Fue así que se le quedaron marcadas esas palabras a la poeta Chary donde una carrera literaria no te hace poeta ni un premio de poesía.





Foto: Socorro Trejo





Asimismo nos cuenta que en una ocasión le preguntó que como se llevaba con Octavio Paz, y el le dijo; "nos respetamos, recuerda que es el premio Nobel", cabe mencionar que Jaime Sabines no era de la devoción de Octavio Paz; "y Octavio Paz nunca lleno el Bellas Artes como lo hizo Don Jaime Sabines", dijo la poeta Chary Gumeta.





Foto: Socorro Trejo





Cuando Don Jaime Sabines se presentó en el Bellas Artes, menciona Gumeta que era tan carismático que le dijeron que habían más de mil personas que se quedaron afuera porque no alcanzaron lugar, por lo que el pidió que se le colocaran unas pantallas afuera, pidiendo al público tiempo de espera para que pusieran las pantallas, ya que tenía más público afuera, la gente comenzó a aplaudir.





Foto: Socorro Trejo





Posteriormente le avisaron que ya habían quedado listas las pantallas a lo que el respondió a las personas, "muchas gracias querido público, me siento el Pedro Infante de la poesía", dijo Sabines.





Foto: Socorro Trejo





Finalmente Chary Gumeta comenta que Jaimes Sabines era una persona muy carismática y muy sencilla para ser lo grande que era, hasta ahora no ha conocido un poeta famoso como Don Jaime y que los tratara con esa sencillez.