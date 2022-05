Reforma electoral generaría un caos institucional: Servando Cruz

El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, opinó que la propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral enviada al Congreso de la Unión por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ser aprobada va a generar un caos institucional, un conflicto, negarán muchos derechos a los ciudadanos, se tendrían que reformar una diversidad de leyes a nivel nacional, en los estados y municipios, “mejor que se quede como está”.

Cada fuerza política hace referencia a su conveniencia, el PAN dice que con la reforma sería el Movimiento de Regeneración Nacional el que tendría el control absoluto y mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, lo que es un hecho es que 500 personas no es posible que se pongan de acuerdo, en la Cámara Baja, lo mismo sería con 300 diputados, sería igual pasar de 128 a 96 senadores.

Los diputados y los senadores, que se dicen representantes populares realmente no representan al pueblo, más bien responden a los intereses del gobierno en turno, muchos diputados no saben cuál es su trabajo, tampoco lo que le compete hacer, esta propuesta tiene su punto de interés para los que gobiernan ahora, nunca ha residido la soberanía nacional en el pueblo, nunca se ha cristalizado, dijo en entrevista.

Desaparecer órganos electorales tanto técnicos, los que realizan las elecciones, como los jurisdiccionales, es negar, muchos derechos a la sociedad que tendrá que ir a otras partes del país a buscar la justicia, la justicia tienen que garantizarse en casa, la materia electoral es de urgencia resolución, una reforma debe resolver los problemas, no generarlos, no centralizar la justicia, añadió el abogado.

La propuesta debe analizarse a profundidad, no actuar porque unos partidos digan que sí, otros que no, las elecciones lo deberían realizar los órganos locales, la justicia lo deberían realizar órganos jurisdiccionales locales, la justicia tendría que estar a la altura y en la inmediatez de todas las personas, la justicia tiene que ser pronta y expedita, mientras que la propuesta de que sea el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el que asuma la materia electoral, va a generar un caos en su carga de trabajo, negará derechos y no hará justicia, destacó Cruz Solís.

De prosperar la reforma constitucional en materia electoral en el Congreso de la Unión, no va a ajustar el tiempo que le queda al actuar gobierno federal de López Obrador para cambiar todas las leyes que va a generar esa modificación, en escalada los estados del país tendrían que hacer muchos cambios, al igual que los municipios, y se generaría un caos institucional, los problemas de inseguridad no se resuelvan con más leyes, sino con la aplicación de estas, alertó Servando Cruz.

Si López Obrador necesita hacer muchos cambios necesita consenso con muchos pero eso no existe, falta unidad y propósitos, el derecho es bondadoso pero debe ser interpretado y obedecido, lo que requiere es el cambio de la gente no de las leyes, principalmente en educación y cultura, las leyes deben servir a la sociedad, no a los partidos, no a sus intereses, una consulta nacional sería fundamental, lamentablemente no se le deja opinar, ni hay los mecanismos legales para ello, aclaró.

No hay un solo diputado que sirva a los intereses para los que fue elegido, todo mundo aprovecha la fuerza de la gente para fines muy privados, particulares, para el interés del gobierno y del gobernante en turno, el principal problema es la seguridad, la educación y la salud y en esos deberían estar interesados los servidores públicos, no en hacer leyes para limitar derechos; hay que purificar las ideas y lograr el mejor contenido porque estamos perdiendo facultades y pidió al gobierno la oportunidad a los abogados de emitir opiniones, consideró.