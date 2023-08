Más de un millón de alumnos regresan a clases en Chiapas: Inicia el ciclo escolar 2023-2024

Tuxtla Gutiérrez.- Este lunes 28 de agosto marcó el inicio del ciclo escolar 2023 - 2024 en el estado de Chiapas, con una asistencia masiva de un millón 841 mil 863 alumnos en todos los niveles educativos. Un total de 20 mil 697 escuelas abrieron sus puertas para recibir a estos estudiantes, contando con la participación activa de 91 mil 247 docentes afiliados a las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La Secretaría de Educación informó que el sistema educativo chiapaneco atiende a un amplio espectro de niveles. En el nivel inicial, se cuentan 531 escuelas con 27 mil 926 alumnos, distribuidos en 200 grupos y respaldados por 2 mil 290 docentes. Por otro lado, la educación especial abarca 132 escuelas, atendiendo a 12 mil 218 estudiantes en 394 grupos, con el soporte de 979 docentes.

También puedes leer: Maestros de Chiapas iniciarán clases sin libros de texto, asegura la CNTE

En cuanto al nivel preescolar, se proyecta atender a 293 mil 021 alumnos a través de 7 mil 255 escuelas en 14 mil 072 grupos, contando con la dedicación de 15 mil 012 docentes. Para la primaria, la cifra asciende a 794 mil 402 alumnos, distribuidos en 33 mil 394 grupos y respaldados por 32 mil 939 profesionales de la educación, en un total de 8 mil 335 escuelas.









La Subsecretaría de Planeación Educativa reveló que el nivel de secundarias en Chiapas involucra a 2 mil 729 escuelas, con una matrícula de 292 mil 302 alumnos distribuidos en 11 mil 919 grupos. Además, se cuenta con la labor de 16 mil 163 docentes distribuidos en varios municipios. En cuanto a Formación para el Trabajo, se espera atender a 85 mil 651 alumnos en 386 escuelas, distribuidos en 7 mil 194 grupos y respaldados por 2 mil 941 trabajadores de la educación.

El nivel de educación media superior operará en mil 013 escuelas, con 212 mil 038 alumnos, 7 mil 788 grupos y la dedicación de 10 mil 685 docentes. Finalmente, en el nivel superior se abrirán las puertas de 316 escuelas para atender a 124 mil 305 alumnos, acompañados por 11 mil 338 docentes.

Comparando estas cifras con el ciclo escolar 2019 - 2020, el primero del actual gobierno, se puede observar una disminución en la proyección estadística. En ese entonces, se estimaba una matrícula de un millón 883 mil 796 alumnos en 79 mil 402 grupos, con 94 mil 301 docentes en 20 mil 330 escuelas.

Inician clases en escuelas en San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas.- Tras el término de las ansiadas vacaciones de verano, millones de estudiantes de -todos los niveles educativos en México dieron inicio al ciclo escolar 2023-2024 este lunes. Desde preescolar hasta preparatoria, alumnas y alumnos regresaron a las aulas en diferentes estados, municipios y ciudades del país.

En la pintoresca ciudad de San Cristóbal de las Casas, ubicada en el estado de Chiapas, el arranque de clases fue un espectáculo de madrugones y emociones. Las escuelas preparatorias y secundarias presenciaron a muchos estudiantes despertarse desde las 5 de la mañana, ansiosos por llegar puntualmente a sus instituciones educativas. La logística del transporte público fue crucial para muchos de ellos, mientras que aquellos con acceso a vehículos particulares contaron con el apoyo de sus padres para llegar a tiempo.

También puedes leer: ¡A las Carreras! Tuxtlecos realizan compras de última hora en librerías y papelerías por regreso a clases

La Secundaria Estatal Número Uno vivió un comienzo animado. Desde las 6:30 de la mañana, los estudiantes comenzaron a llegar, congregándose frente a las puertas de la escuela. Minutos antes de las 7 de la mañana, los docentes dieron la bienvenida a más de 300 alumnos en un emotivo recibimiento. Es importante destacar que, a diferencia del ciclo escolar anterior, muchos de los estudiantes ya no portaban cubrebocas ni gel antibacterial al ingresar a la institución.









Las imágenes capturadas durante la jornada inaugural mostraron a alumnas y alumnos vistiendo el uniforme característico de la escuela, con camisas de color azul y zapatos negros. El inicio del día escolar estuvo marcado por los honores a la bandera, un ritual que marcó la solemnidad del comienzo del nuevo ciclo. A las 8 de la mañana, las aulas cobraron vida con el inicio de clases presenciales.





Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





A medida que avanzó el día, padres de familia llegaron a la escuela para recoger a sus hijas e hijos, mientras que otros optaron por caminar o utilizar el transporte público para regresar a sus hogares. En general, el inicio de clases se desarrolló sin incidentes, evidenciando el entusiasmo y la responsabilidad de los estudiantes por retomar sus actividades académicas.

Las escuelas primarias y preescolares abrieron sus puertas en la mañana del lunes para recibir a miles de niñas y niños ansiosos por retomar su educación presencial. Desde las 8:30 de la mañana, los patios y accesos de las instituciones educativas se poblaron de pequeños estudiantes acompañados de sus padres, formando filas en un ambiente de expectación.

Las imágenes capturadas durante la jornada reflejan la escena de niñas y niños cargando sus mochilas, aguardando junto a sus padres la apertura de las puertas de las escuelas. Con el reloj marcando las 9:00 en punto, los portones se cerraron, y el tradicional homenaje a la bandera mexicana marcó el inicio formal del día escolar.













Luego del emotivo acto cívico, alrededor de las 9:30 de la mañana, los estudiantes se dirigieron a sus aulas, llenas de entusiasmo y curiosidad por las lecciones que les esperaban. Los docentes, también contagiados de emoción, recibieron a las niñas y niños con alegría, listos para iniciar las actividades académicas en un entorno presencial.

Mientras los estudiantes se adentraban en sus salones, surgió la incógnita sobre la entrega de los libros de texto gratuitos. Al respecto, uno de los padres de familia compartió su perspectiva. Mencionó que, después de recibir los libros, revisarán su contenido en casa para asegurarse de que no contengan ningún material inapropiado. Si todo está en orden, expresó, no habrá motivo para protestar, pero si se encuentran irregularidades, no dudarán en expresar sus preocupaciones.





Arranca el Ciclo Escolar 2023-2024 en Ocozocoautla

Ocozocoautla.- En un ambiente de organización y entusiasmo, todas las escuelas de diversos niveles educativos en el municipio de Ocozocoautla dieron inicio al nuevo ciclo escolar 2023-2024, demostrando una vez más el compromiso de la comunidad educativa con la formación y desarrollo de los estudiantes. Sin mayores contratiempos, los padres de familia se unieron al esfuerzo de garantizar un inicio sin problemas, especialmente para los nuevos ingresos.

Desde las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6:30 a.m., se puso en marcha la movilización de padres de familia hacia las secundarias y preparatorias del municipio. La puntualidad fue una característica destacada en este día inaugural, ya que la mayoría de los padres llevó a sus hijos hasta la puerta de cada institución para asegurarse de que pudieran ingresar sin dificultades.

La Secundaria Belisario Domínguez Palencia, en particular, implementó un sistema de ingreso organizado. Las alumnas formaron una fila en un lado de la entrada, mientras que los alumnos se organizaron en el otro. Esta estrategia permitió un control efectivo de la entrada, lo que contribuyó a un inicio ordenado de las clases.









Lenin Ordoñez, director de la institución, estuvo presente en la puerta para dar la bienvenida personalmente a cada estudiante. Durante este encuentro, aprovechó la oportunidad para comunicar a los padres de familia una serie de recomendaciones destinadas a asegurar el bienestar y el éxito académico de sus hijos en el plantel.

Dado que la escuela es de nivel básico, el director enfatizó la importancia de cumplir con ciertos lineamientos para mantener la disciplina y el ambiente propicio para el aprendizaje. Los padres recibieron un reglamento que debían firmar, comprometiéndose a cumplir con los requisitos establecidos.

Municipios Pese a errores, magisterio distribuirá nuevos libros de textos en los Altos de Chiapas

En un esfuerzo por promover la salud y el bienestar de los estudiantes, la escuela decidió prohibir la venta de comida chatarra en sus instalaciones. Esta medida busca fomentar hábitos alimenticios más saludables y brindar un entorno propicio para el cuidado de la salud de los estudiantes.

En cuanto a las primarias en la localidad, también se evidenció un compromiso con la seguridad sanitaria. Algunas escuelas mantuvieron la implementación de medidas preventivas, como la distribución de gel desinfectante en la entrada y la obligatoriedad del uso de cubrebocas para los alumnos.





Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





La Primaria Joaquín Cruz Calvo ofreció un cálido recibimiento a los alumnos que inician el ciclo escolar, brindándoles mensajes motivadores y palabras de aliento. Especialmente emotiva fue la bienvenida a aquellos que se integran al nivel de primaria después de completar su etapa de preescolar.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes que caminan hacia la escuela, la mayoría de las instituciones educativas cerraron la vialidad frente a sus instalaciones. Esta medida se adoptó con el propósito de prevenir accidentes y garantizar un acceso seguro para los estudiantes.

Con información de Gilberto Morales y Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas