Reportan cero ventas en el mercado de artesanías de Santo Domingo y Caridad de San Cristóbal ante COVID-19

San Cristóbal de Las Casas.- Por lo menos un 10 por ciento de 860 artesanos de Santo Domingo y Caridad de San Cristóbal, han dejado de acudir a vender sus productos ante las bajas que se dieron desde hace cuatro días en “0 pesos”, por el cierre de fronteras por el COVID-19, informó Jerónimo Ruiz López, secretario de la Organización Unión del Mercado de Artesanías de Santo Domingo y Caridad.

“No está hiendo mal, no están llegando los turistas que cada año visitan nuestra bella ciudad, no estamos vendiendo nada, desde hace cuatro días estamos en cero pesos en venta. Lo único que está llegando es el efecto de la enfermedad porque la gente se espanta y no está saliendo”, mencionó.

Aseguró que a pesar que han atravesado otras situaciones como la influenza, el sismo que daño monumentos de la ciudad, bloqueos carretero, pero no se comprarán con las bajas que les está provocando el COVID-19 o coronavirus.





Ruiz López adelantó que ya están en pláticas como artesanos para tocar puertas y sean beneficiados con apoyos que da el gobierno federal a este sector, a través de la Secretaria de Cultura.

“Algunos compañeros ya están cerrando porque el ir a sus espacios les genera un gasto en alimentos, pero no estamos ganando nada, y aunque apenas son pocos compañeros si la situación se extiende, estaría cerrando la gran mayoría”, indicó.

Dejó ver que desde que la Secretaria de Salud emitió las recomendaciones sanitarias, ellos la acataron, pero ante las bajas no hay riesgo porque no acuden turistas extranjeros que podrían traer el virus.

La situación ha sido tan difícil para los artesanos reiteró, ya que las ventas a mayoría a otras partes del país y del mundo, también han dejado de solicitar mercancía “porque están en la quiebra, se han cerrado las playas, ciudades coloniales y eso también les afecta”.

Finalmente invitó a la población local compre algunos productos según sus posibilidades, ya que con esto estarían beneficiando a las manos que lo elaboran, y que también sufren la contingencia que se atraviesa por el coronavirus.