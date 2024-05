Retiran sello de clausura impuesto por la CNTE en Secundaria de Tuxtla

Esta mañana de viernes, el director de Educación Secundaria y Nivel Superior de la Secretaría de Educación, Juan Jesús Guillén Miceli, retiró el sello de clausura a la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos en Tuxtla Gutiérrez, impuesto previamente por la CNTE. A pesar de la apertura, los padres de familia y el Comité de Educación de la Sociedad de Padres de Familia decidieron no enviar a sus hijos ni obligar a los más de 90 docentes a presentarse a trabajar.

No es correcto que la autoridad educativa no actúe ante casos de vandalismo y violencia





Guillén Miceli fue el primero en ingresar al plantel, seguido por el director de la escuela, Javier Santiago González. En el lugar, se retiraron los escombros de la quema de llantas ocurrida la madrugada del viernes frente a la institución, ubicada en la tercera avenida sur entre octava y novena calle poniente en el barrio San Pascualito.

El siguiente paso, ante la negativa de los padres de enviar a sus hijos y la falta de disposición de los docentes para asistir a clases, será dialogar con el Jefe de Sector, el Supervisor y el director de la escuela. "La idea es no confrontar a nadie, sino garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes," indicó Guillén Miceli.

El director insistió en que abrirán todas las escuelas cerradas para asegurar el derecho a la educación. "No es correcto que la autoridad educativa no actúe ante casos de vandalismo y violencia cometidos por un número reducido de personas," afirmó, señalando que está seguro de que no fueron maestros los responsables.

Sello de clausura impuesto por la CNTE / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Según Guillén Miceli, son pocas las escuelas cerradas: "El reporte indica que hay tres o cuatro escuelas más en Tuxtla Gutiérrez y una en Ocozocoautla de Espinosa. De las más de 20 mil escuelas, aproximadamente 42 mil trabajadores de la educación federalizada están trabajando, especialmente en el nivel superior, donde el 100% está laborando."

Las instituciones que están operando normalmente incluyen las dos unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la Escuela Normal Rural Mactumactzá, la Escuela Normal Rural Jacinto Canek, la Escuela Normal de San Cristóbal y la Escuela Normal de Tuxtla Chico. En el nivel de Escuelas Secundarias Técnicas, el 96% está funcionando con normalidad.

Director Juan Jesús Guillén Miceli, retiró el sello de clausura e ingresó a las instalaciones / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Por su parte, José Luis López Rincón, presidente del Comité de Educación de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos, criticó la apertura unilateral del plantel por parte de la autoridad educativa. "No estamos en contra de la educación, sino que pedimos seguridad y garantías para nuestros hijos," aclaró.

López Rincón expresó que hasta que no se aseguren las condiciones óptimas, no enviarán a los aproximadamente 1,400 alumnos que atienden en ambos turnos. "Los padres de familia estamos unidos y exigimos garantías de seguridad dentro de las aulas," concluyó.

La reapertura de la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos, que atiende a unos 1,400 alumnos, busca restablecer el derecho a la educación tras su cierre por la CNTE, aunque las tensiones y preocupaciones por la seguridad persisten.