Rocío Alarcón madre soltera que dedica su vida al comercio para salir adelante

Rocío Alarcón, una mujer de 53 años de edad, madre soltera, vive en la colonia Maldonado dónde paga una renta de 3 mil pesos mensuales, se dedica al comercio desde los 18 años de edad, su actividad es la venta de elote y sus derivados, todos los días compra sus elotes en el Mercado Público Municipal Gustavo Díaz Ordaz o Juan Sabines.





Desde muy temprano comienza con los preparativos, hervir los elotes, su hijo le apoya, el trabajo es laborioso, hay que desgranar, luego hervir y también elaborar las tortaditas, todo se exhibe caliente a los consumidores, su puesto se ubica en la cuarta sur y primera oriente, se dice afortunada en medio de la crisis causada por la pandemia del SARS COV2 (COVID 19).

Sus ingresos dependen de su gasto de inversión, para obtener de 10 de la mañana a las 7 de la tarde todos los días 700 pesos, ha de gastar entre 300 y 350 pesos o un poco más, cuando gana más y porque también invierte más, su pasión es el comercio y en medio de la crisis, de las bajas ventas, da gracias a Dios, ya se vacunó contra el Covid 19, cree estar protegida porque no se puede dar el lujo de un día de descanso.

Durante mucho tiempo se dedicó a descansar el domingo pero en casa se requieren recursos económicos, por ello tiene que estar con una muy buena actitud, se encomienda al creador y va en busca de salir adelante, todos los días, incluyendo los llamados días festivos, cree que no hay tiempo que perder, en su puesto ya tiene su clientela, ya la conocen.





Durante mucho tiempo se ha dedicado a la informalidad, a partir del 2005 durante la administración municipal de Juan José Sabines Guerrero, que ofreció ayuda a las madres solteras, elaboraron un padrón de mujeres mamás solas dedicadas al sostenimiento de su familia, ahí se ingreso ella, teniendo como resultado un distintivo para no tener problemas para vender, un delantal o mandil rosado y un gafete, les asignaron la ubicación y a ponerse a trabajar sin que nadie las moleste.

No creen tener ventajas sobre las que no fueron ingresadas a ese padrón en el que prevalecen 100 padres solteras, aunque podrían desplazarse a otro sitio no muy retirado del espacio asignado en la vía pública, eso sí tienen que pagar Impuesto Sobre la Renta, mientras que a sus compañeras sin distintivo son molestas por los inspectores municipales, se mueven de un lugar a otro, aunque no pagan ISR.









Para merecer felicidad hay que sufrir, me toca encabezar el trabajo por mi hijo y lo hago con honor y con orgullo, lo que me hace falta es una vivienda, no la tenemos y me hubiera gustado ser apoyada con el Programa de Vivienda para Madres Solteras en Tuxtla Gutiérrez, que administra la Promotora de Vivienda Chiapas, pero no se ha podido acceder, son muchos los requisitos, entre ellos nos solicitan aval.

Ha perdido la esperanza de poder acceder a este beneficio de vivienda, solo depende dice de la voluntad política de alguien dispuesto a ayudar a las que menos tienen, mientras eso no ocurra, afirma doña Rocío Alarcón, que seguirá haciendo lo que le gusta, le agrada y la hace feliz, actividad con la que ha podido sacar adelante la educación de su hijo, ahora estudiante de preparatoria, clases que por pandemia toma virtual.