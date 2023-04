¡Rumbo a la modernidad! Construcción Paso a Desnivel Torre Chiapas avanza a pasos agigantados

Los trabajos de construcción del paso a desnivel Torre Chiapas en el libramiento norte oriente y boulevard Andrés Serra Rojas avanzan, la obra deberá concluir el 15 de noviembre de este 2023, de acuerdo con la licitación número, los constructores ya trabajan en el terraplén de lo que será el desnivel de acceso al puente que tendrá un claro de 90 metros de longitud.





Los constructores no dan entrevistas, el personal no habla a los medios de comunicación, al contrario, piden a representantes de medios de comunicación no hacer presencia en la obra con el argumento del riesgo por no portar los equipos de protección como casco y chaleco, por el trabajo de la maquinaria pesada.





La obra inició el 29 de enero pasado de este año, será un un paso a desnivel atirantado, de acuerdo con la explicación técnica de la licitación, implica la construcción de puentes de concreto, cimentaciones profundas, pavimentación de calles con concreto, obras complementarias de agua potable, drenaje sanitario y dren pluvial, banquetas, guarniciones, áreas verdes, alumbrado público, señalamiento y protección y líneas aéreas de media tensión.





La obra inició el 29 de enero pasado de este año, será un un paso a desnivel atirantado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La licitación número SOP-907005975-E49-2022, explica que el paso a desnivel tiene una longitud de 659 metros y se desarrolla con una inversión de 700 millones de pesos, la construcción está en manos de ALZ Construcciones, y para los trabajos se han establecido vías alternas para las colonias El Bosque, Paso Limón y Patria Nueva al norte del libramiento y al sur en la colonia Electricistas, Las Palmas, de poniente a oriente el tráfico se desvía en la Plaza Niños Héroes al Sur y de oriente a poniente en el boulevard Juan Pablo II al sur o desde la entrada Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutiérrez al libramiento sur.





Ningún trabajador de la construcción quiere explicar los pormenores de los trabajos, todos remiten a la Secretaría de Obras Públicas, pero en la zona de construcción de observan los avances de introducción de la nueva tubería de la red de agua potable de mas de 2 kilómetros, lo mismo que la tubería para el dren pluvial de 2 metros de diámetro y la red de agua potable, en algunos tramos los tubos ya han sido colocados, en otros están en proceso o en la compactación de la tierra donde se han conectado los tubos, en otros tramos falta introducirlos.





Ningún trabajador de la construcción quiere explicar los pormenores de los trabajos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras algunos desayunan otros están muy activos, solo hay paso por la banqueta caminando desde la gasolinera frente a la Torre Chiapas Mesoamericana, hasta llegar a la Universidad Pablo Guardado Chávez, siguen los avances en la elaboración de estructuras de metal, se han establecido los puntos querían destinados a las bases del puente, en el sitio prevalecen las torres de la Conision Federal de Electricidad que serán removidas en su momento, debajo de estás se encuentra el fierro para la elaboración de las estructuras.





Avanzan los trabajos de construcción del Paso a Desnivel Torre Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el sitio solo se observan vehículos del personal de construcción, nadie más puede introducir unidades vehiculares, hay un control, personal femenil se encarga de desviar el tránsito en las vialidades cercanas a la obra, máquina pesada en diferentes puntos de la obra, existen señalamientos de prevención para que los peatones por circulen por donde quiera, solo se ha establecido un punto para el cruce caminando de Paso Limón Frente al DIF Chiapas hacia la gasolinera frente a la Torre Chiapas.

