¡Reprobado! Paso a desnivel norte - oriente no cumple con "Auditoría de Caminabilidad"

El Colectivo Menos Puentes más Ciudad, que se dedica a la promoción de una movilidad sostenible en Tuxtla Gutiérrez, realizó una "Auditoría de Caminabilidad" en el doble paso a desnivel en libramiento norte oriente y crucero Los Laguitos y boulevard Vicente Fox Quesada. Según su representante, Joseliny Díaz Torres, la auditoría busca evaluar la obra pública que debe desarrollarse en beneficio de la sociedad y tiene un porcentaje de percepción de la sensación termina de la seguridad del peatón para caminar.

Los resultados obtenidos por el colectivo no son muy alentadores. Se constató la ausencia de pasos peatonales de poniente a oriente, así como la falta de rampas para que los peatones puedan cruzar con seguridad y sin tener que enfrentar la velocidad de los automóviles que vienen en dirección de San Fernando entrando a la capital del estado.

Además, en la banqueta de la lateral izquierdo del paso a desnivel y en el lado derecho no existe paradero del transporte público y en una de las banquetas existe mucha grava suelta, así como un monto de botellas de licor, mientras que la banqueta lateral es de menos de cien centímetros.













Según el colectivo, la obra está diseñada cien por ciento para el automóvil y no considera a peatones, ciclistas ni a usuarios del transporte público. Los recorridos en el libramiento para poder cruzar el libramiento de un carril al otro son muy largos y no es legible. Además, faltan árboles para poder caminar está zona de día y no hay sombra. También hay muchos puntos ciegos que pueden ser inseguros para niños, niñas y mujeres, ya que están rodeados de bardas.









El colectivo destacó la importancia de la Ley de Movilidad y Transporte en la realización de obras públicas que consideren a todos los usuarios de la vía pública. En pleno 2023, se están haciendo obras que no contemplan a los peatones, ciclistas ni usuarios del transporte público, lo que representa una preocupación para la sociedad.

También se destacó la falta de infraestructura para el acceso y descenso de usuarios de las unidades del transporte público en la zona de ambos boulevares Los Laguitos y Vicente Fox, además de que falta señalización.

"Hemos visto que muchas personas que cruzan en el arroyo vehicular porque la caminata peatonal no es clara, no hay árboles para la sombra, falta garantizar seguridad para las personas que van caminando, principalmente para las mujeres", indicó Joseliny Díaz Torres.

Cabe destacar que el doble paso a desnivel en Tuxtla Gutiérrez fue inaugurado el 25 de enero, con una inversión de 600 millones de pesos y una extensión de mil 554 metros lineales. Aunque no está concluida al cien por ciento, se han abierto los cuatro carriles centrales y ya hay circulación desde hace algunas semanas con precaución. Sin embargo, el colectivo Menos Puentes Más Ciudad exige una inversión en el transporte público moderno, ya que el 90 por ciento de la sociedad lo utiliza y solo el 10 por ciento usa autos particulares.

