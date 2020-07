Sanciones a partidos en 2018 no fueron ejemplares: IEPC

Las leyes electorales que se aplicarán en el proceso electoral del 2021 no son las mismas que se aplicaron en el 2018, cada vez tendremos procesos electorales más complejos, con un andamiaje electoral diferente, pero tendremos que garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, enfatizó Oswaldo Chacón Rojas.

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), afirmó que “no es cierto que, no dejando de participar, no es cierto que, no dejando de votar, no es cierto que anulando mi voto voy a incidir en la vida política de este país, del estado o de los municipios”.

Traíamos en Chiapas la obligación en ley antes de las reformas electorales del 16 de junio pasado de que los partidos políticos respetaran un 20 por ciento de sus candidaturas a las juventudes, que en el 2018 no todos los partidos lo cumplieron, hubo sanción contra 3 partidos políticos, pero se emitieron posteriores a las elecciones del 1 de julio y no fueron ejemplares porque el Código de Elecciones y Participación Ciudadana no nos permitía hacer algo más, subrayó.









#Inicia la Capacitación virtual “Las juventudes chiapanecas en los comicios 2021”, a cargo del consejero presidente del #IEPC @ochaconrojas, organizada por el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas @IJECH_Chiapas



Síguela en vivo a través de https://t.co/L9OnMn9ZI5 pic.twitter.com/X50InsLLbP — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) July 6, 2020









En el marco de un foro virtual organizado por el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, abundó que le es muy fácil a un partido político pagar la multa e incumplir, tenemos que pensar en un régimen de sanciones más fuertes, los partidos que sí cumplieron, en más del 80 por ciento de los casos metieron a los jóvenes a cargos de suplentes, los metieron de relleno, sin un propósito, sin una condescendencia clara a este derecho.

Comentó que la reforma a la Constitución Política del Estado y la creación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, obliga a que el 10 por ciento de las candidaturas sean para menores de 30 años en calidad de propietarios.

Antes de que inicie el proceso electoral el 15 de enero para las elecciones del 6 de junio, el IEPC tendrá que aprobar lineamientos para el cumplimiento de estas disposiciones para garantizar que los mismos principios que valen para la paridad, valgan para las juventudes de manera horizontal, vertical y transversal.









Es decir, que no manden los partidos políticos a las juventudes a competir a los municipios y distritos donde históricamente tienen baja o media rentabilidad política, tiene que haber sanciones con la anulación de los registros en caso de incumplimiento, enfatizó.

Sin embargo, pidió a la juventud conocer sus derechos, las leyes electorales, contribuir en su difusión y capacitación para exigir su participación e ir a las próximas contiendas electorales, para que los jóvenes se interesen y sepan que están protegido en ley, que tomen en cuenta carreras, perfiles, esfuerzos y conocimientos, para la construcción de agendas a favor de las juventudes de Chiapas.

Chacón Rojas consideró que no es justo que lleguen al Congreso del Estado y a los ayuntamientos sin ocuparse de una agenda amplia e integral a favor de las juventudes, en términos políticos, de desarrollo y de derechos, hagan equipos y exijan apertura a los diez partidos políticos.

