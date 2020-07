Sin concluirse proceso de elección de consejero del IEPC

Debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha concluido el proceso de elección del consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y de no reactivarlos, no se generará la certeza.

Desde el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, hace casi nueve meses, el pleno del IEPC tiene una vacante de consejero ante la renuncia de Gilberto de Guzmán Bátiz García, designado magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.









El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE emitió el acuerdo número INE/CG447/2016, por el que aprobó la designación del consejero presidente y consejeras y consejeros electorales del órgano superior de dirección de este Instituto Electoral, quedando formalmente instalado el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas el 1 de junio.

Sin embargo, el cinco de octubre de 2017, mediante acuerdo INE/CG444/2017, el Instituto Nacional Electoral aprobó la designación de Gilberto de Guzmán Bátiz García, como consejero electoral del Órgano Público Local Electoral del Estado, quien tomó protesta el 6 de octubre de 2017, ante el fallecimiento de un consejero el 10 de junio de ese año.

No obstante, el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, Gilberto de Guzmán Bátiz García, presentó su renuncia como consejero electoral ante el consejo general de este Organismo Público Local Electoral, tras ser designado magistrado electoral.





El primer artículo aborda la elección municipal por Sistema Normativo Indígena en el municipio de Oxchuc.

Los aspirantes hombres que obtuvieron las 10 mejores calificaciones en conocimientos son Ricardo Araujo Salazar, Eduardo Rodríguez Montes, Alejandro Moctezuma Zapata Cabrera, Moisés Abraham Espinosa Mota, Guillermo Arturo Rojo Martínez, Mauricio Alejandro Morales Altamirano y Rosemberg Díaz Pérez.

Mientras tanto, los mejores resultados en ensayos son Ricardo Araujo Salazar, Rosemberg Díaz Pérez, Guillermo Arturo Rojo Martínez y Alejandro Moctezuma Cabrera Zapata.

A su vez, las aspirantes mujeres que obtuvieron las 10 mejores calificaciones en conocimientos son María del Carmen Coello Ibarra, Elva Beatriz Carreri Santiago y Sayra Liliana Ruiz Hernández, mientras que en ensayos las mejores calificaciones son para María del Carmen Coello Ibarra y Sayra Liliana Ruiz Hernández.





