Se aproxima el Día Internacional del Beso, conoce su historia

Este miércoles 13 de abril se celebrará de manera internacional el “día del beso” fecha en la que se conmemora el beso más duradero dado por dos personas y que se suscitó en Tailandia para festejar el día de San Valentín además este día tiene como objetivo el recordar la importancia que tiene este acto con las relaciones humana, en Tuxtla el día a pasado a un segundo término y son pocos los que conocen esta fecha.

Este día comenzó a ser celebrado desde el pasado 2011 cuando una pareja entró a un concurso en Tailandia en el que tenían que durar lo más posible para ganarse el premio. Los sujetos lograron un tiempo récord de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos; ahí fue la primera vez que se mencionó el día del beso.

Dos años después la misma pareja rompió su propia marca al durar 58 horas, 35 minutos y 58 segundo convirtiéndose así en una tradición internacional.

Este miércoles 13 de abril se celebrará de manera internacional el “día del beso” / Foto: Efemérides Internacionales

En otros países durante este día se realizan concursos tales y como los que se efectuaron en Tailandia; hace un par de años Monterrey intentó replicarlo sin embargo el concurso no tuvo tanto tiempo de duración y el siguiente año no se volvió a realizar.

En Tuxtla Gutiérrez este día no se ha popularizado tanto como otros puesto que la gente en su mayoría no sabe el porqué de la celebración y no sabe cómo festejarlo; lo único que es cierto es que las parejas lo celebran sin saber pues México y el estado de Chiapas son lugares afectuosos cuando se relaciones amorosas se trata.