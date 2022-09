Aurelio, indígena que buscó el sueño americano cumple 5 meses de desaparecido

El 28 de septiembre se cumplirán cinco meses de que Aurelio Cruz López, salió de San Cristóbal de Las Casas en busca del sueño americano y nunca más su familia y amigos volvieron a saber de él, fue el 28 de abril cuando se despidió de los suyos para nunca más volver a verse.

Tomar la decisión de migrar a los Estados Unidos de América no fue fácil, cuenta su hermana Aracely Cruz López, una joven que se ha forjado en la lucha social en demanda de justicia, su familia es víctima del desplazamiento interno forzado en el ejido Puebla en el municipio de Chenalhó en las frías montañas de la región Altos de Chiapas.

Su familia cuenta que aún está en proceso la prueba genética sobre los restos humanos que se encontraron en el desierto de Arizona, la realidad no es fácil, pero todos están unidos esperando noticias, no saben cuándo será la confirmación o no de que se trate de su hermano, pues siguen esperando un milagro, y prefieren que estuviera con vida.





Aurelio salió del campamento de desplazados el 28 de abril / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Estamos bien gracias a Dios, aquí andamos echándole ganas, hemos estado esperando los resultados de los estudios de ADN a los restos que las autoridades migratorias de los Estados Unidos encontraron, no tenemos noticias aún, quisiéramos estar allá para saber de manera presencial sobre las investigaciones, pero no es posible".

Aurelio, de 19 años de edad, salió del campamento de desplazados el 28 de abril, llegó a la a la frontera México - Estados Unidos y con complicaciones logró cruzar en el desierto de Arizona, el grupo de migrantes en el que viajaba se dispersó, se perdió de la ruta y el 5 de mayo fue la última comunicación con su familia.

Tras varios días de no tener noticias de él, las autoridades migratorias encontraron restos humanos, que siguen en estudio para saber si se trata de Aurelio Cruz, o no, aunque para los familiares no quisieran noticias más dolorosas, siguen a la espera de un milagro, prefieren que por ahí estuviera detenido por el gobierno de los Estados Unidos de América.

No saben cuándo les llegará la noticia sobre Aurelio, joven que migró en busca de mejores condiciones de vida, el 26 de mayo d 2016, su familia fue desplazada del ejido Puebla municipio de Chenalhó, 260 personas fueron obligadas a salir de sus casas por grupos de poder que controlan la localidad, hasta hoy nos desplazados no pueden regresar a sus hogares, se han refugiado en un campamento en San Cristóbal de Las Casas.