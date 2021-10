Se inicia un nuevo entendimiento entre los pueblos indígenas de Altamirano

Con la desaparición del cabildo de Altamirano y el nombramiento del concejo municipal el pasado jueves por parte del Congreso del Estado, se inicia un nuevo entendimiento entre los pueblos indígenas tojolabales, tsotsiles, tsotsiles y la gente mestiza del centro, esa armonía debe existir ahora y debe ser para el desarrollo del municipio, afirmó Fernando Gabriel Montoya Oceguera, concejal síndico, en entrevista acompañado de la concejal presidenta, María García López.

En relación con la entrega de las personas que permanecían privadas de su libertad desde el 1 de octubre, entre ellos el ex presidente municipal de Altamirano, Roberto Pinto Kánter, dijo que el movimiento político termina una etapa, desde el concejo municipal tenemos que buscar la manera de construir acuerdos y el entendimiento y la paz en Altamirano para el desarrollo, los eventos que se hayan dado se tienen que curar para encontrar la gobernabilidad.





Puedes leer: En Chiapas, municipios sin ediles, Congreso no da solución





Montoya Oceguera abundó que el concejo municipal de Altamirano tienen la obligación de garantizar la gobernabilidad, están representadas las zonas Altos, Tojolabal, Tseltal y Centro, si se avasalla a una zona u otra entre en inconformidad y eso no queremos, con el liderazgo de cada uno de los integrantes se entablará el diálogo con todas las zonas para concluir en un acuerdo para evitar las confrontaciones.

“Ya no hay colores partidistas, sea del PRI, del PRD, del PVEM, sea del partido que sea, es un ciudadano de Altamirano y se tiene que escuchar y si aporta para la paz y la gobernabilidad del municipio es bienvenido, tenemos que poner los puntos básicos para la gobernabilidad, si las personas que fueron retenidas quieren hacer alguna venganza personal contra algún ejidatario o integrantes del concejo o algún ciudadano más, ya va a corresponder sobre su responsabilidad de él”.

“El sabe que esto es un proceso que se dio, así como una manifestación del pueblo, él debe entender que el pueblo estaba cansado y habían muchas cosas que estaban fuera de cause, y reventó el pueblo y eso fue la consecuencia, pero al igual de esta manera creo que estarán todas las garantías de su persona”.





Montoya Oceguera abundó que el concejo municipal de Altamirano tienen la obligación de garantizar la gobernabilidad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El ex candidato a la presidencia municipal de Altamirano por el partido político estatal Chiapas Unidos, en las elecciones del 6 de julio con el que quedó en tercer lugar, explicó que aunque suena un poco diferente pero vamos a dejar que esto camine por la paz, queremos entender que hay una sociedad que va a estar detrás de nosotros para la gobernabilidad y escudo, no nacemos de caprichos sino de la voluntad del pueblo y esa voluntad se ha manifestado en las cinco zonas que tiene el municipio.

La presidenta concejal María García López, dijo: “yo soy orgullosamente indígena y todos vamos a poder con el pueblo”.

El conflicto político postelectoral de Altamirano inició tras las elecciones del 6 de junio, con el triunfo de Gabriela Roque Tipacamú, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, esposa del ex presidente municipal Roberto Pinto Kánter, del mismo partido, quien fue privado de su libertad cuando su esposa, la ahora ex presidenta municipal por separación del cargo por el Congreso del Estado, tomó posesión el 1 de octubre pasado, del que renunció por licencia al cabildo el día 20.