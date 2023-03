A un año de la desaparición de Osvaldo Daniel en Comitán, familiares exigen resultados

Familiares de Osvaldo Daniel Alfonzo Martínez, un joven de 23 años de edad egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas, denunciaron la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado, un año después de su desaparición.

La madre de Osvaldo presentó la denuncia al día siguiente de su desaparición, el 5 de abril de 2022, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Según Maribey Martínez López, el joven desapareció en circunstancias normales mientras se dirigía al parque central de la ciudad de Comitán de Domínguez.

También puedes leer: Reportan desaparición de siete personas en carretera de Frontera Comalapa

Desde entonces, no ha habido noticias de su paradero y las autoridades no han hecho nada por encontrarlo. La familia ha proporcionado información y pruebas a la Fiscalía General del Estado, pero no ha habido avances en la investigación.









La madre del joven ha pedido la ayuda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar a su hijo y ha planeado un viaje a la Ciudad de México para hacer un plantón en Palacio Nacional.

"Sin rastro alguno, a un año de su desaparición. Señor presidente de la república, López Obrador, señor Fiscal, Olaf Gómez, y Jesús Jubilian Sarmiento Santos, hoy no celebramos nada, hacemos énfasis en la búsqueda de nuestro hijo, hermano, nieto, sobrino, primo y amigo", expuso este viernes en la Fiscalía General del Estado.









Además, ha exigido que se imparta justicia y que se proceda en contra de los responsables de la desaparición forzada de su hijo.

La familia de Osvaldo Daniel Alfonzo Martínez ha expresado su frustración y angustia ante la falta de resultados y el desinterés de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas. La Comisión Estatal de Búsqueda no ha actuado en este caso y la familia ha pasado por momentos difíciles durante este año de búsqueda.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias ⬇️