Simio AutoCultivo busca espacios para consumir marihuana en SCLC

San Cristóbal de las Casas.- El Colectivo Simio Autocultivo, se dedican a vender todo tipo de fertilizantes orgánicos para diferentes plantas, no solo para el cannabis sino que la gente los compran para sus plantas, pero este colectivo no se dedica a vender el cannabis como mucha gente lo dicen.

Al respecto, Daniel Ramos Castellanos integrante del Colectivo Simio Autocultivo, en entrevista dijo que este grupo se dedica a vender fertilizantes para todo tipo de plantas pero asegurando que ellos no se dedican a vender el cannabis.





Lee más: Pobladores de Chenalhó retienen a un menor por presunto consumo de marihuana





"Nosotros nos dedicamos a vender lo que sea necesario para cuidar las plantas, no solo el cannabis, sino que cualquier planta, que sean de consumo por eso tratamos que los abonos sean orgánicos y sin químicos para cualquier planta, tenemos sus tratos para que crezcan bien sus plantas, en éste negocio vendemos también plantas, lo que ven ahí es una planta que se llama "Cáñamo", es un derivado del cannabis qué no contiene sustancias y se utiliza como medicina, se parece a la marihuana pero no lo es", señaló Ramos Castellanos.





Este grupo se dedica a vender fertilizantes para todo tipo de plantas pero asegurando que ellos no se dedican a vender el cannabis / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Así también dijo que Colectivo Simio Autocultivo, su papel es informar a la gente que no solo es drogarse, sino es tratar de abrir informes de la planta y los consumidores de la marihuana que sean responsables, "nosotros como organización buscamos con la autoridad un lugar para que ellos puedan consumirla en un espacio que esté seguro porque mucha gente consume en la calle y pues eso no está bien".

"Nosotros hemos hecho rodada cannabica para llegar a los "árboles de los deseos", así le llamamos nosotros, en ese tiempo nos dieron el Cerrito de San Cristóbal y dónde estuvieron mucha gente fumando la marihuana pero sin excederse y con mucha responsabilidad, en ese tiempo lo inauguró el lugar el ex presidente municipal Marco Antonio Cancino, está Rodada de Cannabis lo hacemos cada tres meses, tratamos de llegar en el punto, nos acercamos a las autoridades y en nuestra concentración nos apoyan con ambulancias y patrullas", expresó Daniel Ramos.





Simio AutoCultivo busca espacios para consumir marihuana en SCLC / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo que Simio Autocultivo está ubicado en la calle María Elena Flores número 2-C, centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado.