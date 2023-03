"Solo 300 pesos" Locatarias denuncian que no es suficiente el apoyo para el Día del Pozol

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Carlos Orsoe Morales, anunció a través de un comunicado en redes sociales que se ha autorizado un recurso de 54 mil pesos para apoyar a los locatarios de mercados públicos en la celebración del "Día del Pozol" que se llevará a cabo el 18 de marzo en la ciudad capital.

La celebración incluirá la participación de varios mercados públicos, entre ellos el Juan Sabines, San Juan, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, 5 de Mayo, del Norte, San Roque, Santa Cruz Terán, 20 de Noviembre, 24 de Junio y 22 de Noviembre.

Sin embargo, las locatarias del mercado 5 de Mayo que se dedican a la venta de pozol, así como las locatarias del Mercado Juan Sabines, han dado a conocer que aún no han recibido el recurso. Aunque el apoyo del Ayuntamiento es bien recibido, las locatarias consideran que no es suficiente para cubrir los gastos que se generan ese día.





El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez anunció que apoyarán económicamente a las locatarias que preparan el pozol, sin embargo denuncian que en años anteriores el apoyo ha sido poco pic.twitter.com/Km9HEwid2s — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 17, 2023





“El año pasado solo nos dieron $300 pesos, eso no es ni la mínima parte de lo que uno gasta, se compra azúcar, agua y la masa para pozol, hoy todo ha subido de precio y ese apoyo no nos saca de ningún apuro” mencionó Eli.

Aseguran que ese día acuden muchas personas, ella en particular no solo regala el pozol en la hora determinada, si no que también les regala a sus clientes que le han comprado por años y no solo un huacal, si no hasta 3 litros de pozol. Además, los precios de estos productos han aumentado significativamente en los últimos años.

En este sentido, las locatarias esperan que el Ayuntamiento pueda proporcionar un poco más de lo prometido este año, especialmente porque se espera la asistencia de muchas personas al evento. Algunas de ellas incluso regalan pozol a sus clientes más fieles, lo que aumenta aún más los costos.