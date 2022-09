Wendy, la madre humana que aún espera a Cookies y Peke

Los últimos 12 meses han sido una muy difícil prueba para la familia de Wendy, primero, enfrentaron la pérdida de un ser muy querido y esperado, luego, su padre enfermó y ella estuvo por meses pendiente de la salud de su progenitor.

Fue en una de esas salidas de urgencia, con la preocupación de que su padre estuviera bien, que dice, no recuerda si la reja ya estaba levantada o si eso ocurrió después, el caso es que sus dos amados pug fueron robados.





“Cuando yo volví la reja del portón estaba levantada, no sé si desde antes y no la vi o qué pasó, sólo una vecina me dijo que había visto a un muchacho en moto que se alejaba con los pug en sus brazos mientras chillaban y pataleaban”

La pérdida de Cookies y Peke se sumó a los dolores de esta familia, la más pequeña, sigue sin entender dónde están sus amiguitos, todos los días pregunta por ellos.

“¿Dónde están Cookies y Peke? Pregunta todo el tiempo”, me explica cuando le cuestiono que acaba de decir la pequeñita de 3 años que la acompañaba.

Luego de cotizar el candy bar, decidió hacerlo ella misma para ahorrar/Foto: Cortesía Wendy

Seguramente sabrás quiénes son Wendy y su pequeña, si te recuerdo que apenas el 17 de agosto causó revuelo la publicación en Facebook de una madre que invitaba a la fiesta de cumpleaños de su hija pues los invitados le habían quedado mal.

“Yo no quiero pensar lo malo, sé que a veces uno se compromete y luego no puede, las personas que invité me confirmaron en dos ocasiones que asistirían, mi esposo se quedó sin trabajo porque me había estado apoyando en el hospital pero toda la familia cooperó para esta fiesta y, por agradar a los invitados en el menú teníamos unos tacos que son conocidos por ricos pero también por caros”.

Wendy explica que luego de cotizar el candy bar, decidió hacerlo ella misma para ahorrar y la fiesta se realizó un miércoles debido a que ese día el salón de fiestas cobraba más barato.

Por cierto que la pérdida de empleo se ha sumado a las tribulaciones de la familia que decidió hacer la fiesta porque la pequeñita pudiera celebrar pues, según les explicó la tanatóloga a quien recurrieron por su reciente pérdida, la niña también resentía las ausencias y eso podría ayudarla.

“Yo lo que quería era que hubiera niños”, dice.

De la fiesta, les ha quedado el dulce sabor de la solidaridad que las redes pueden regalar, los comentarios fueron en su gran mayoría positivos, las personas que asistieron llevaban obsequios, palabras de aliento y, claro, su compañía que era todo lo que esperaban para alegrar sus corazones luego de todo lo sucedido.

Con esta entrevista, me gustaría mucho agradecer a todas las personas que nos acompañaron ese día, pero en realidad mi esperanza más grande es que, así como se logró que ese día fuera especial para ella, me ayuden quienes los vean, a lograr el milagro de que Cookies y Peke vuelva a casa.





Peke, explica, padece de un ligero retraso mental, es necesario darle de comer en la boca y con paciencia, mientras que Cookies es muy traviesa, es hiperactiva y a decir de su dueña “Para tener a Cookie realmente hay que amarla porque de veras hace muchas travesuras. Yo los conozco, agrega, a ella le encanta el quesillo y a él el pollito hervido, los amo, los he cuidado en realidad como mis hijos” dice, con lágrimas en los ojos.

Estas letras llevan en sí la esperanza de Wendy, su pequeña y su esposo en que quien tenga a los dos pugs los devuelva a esta familia, que aún semanas después lamentan su ausencia, hay una pequeñita de 3 años que espera volver a ver a sus amigos y una madre humana que llora por su ausencia.

Si has visto a Cookie y Peke o sabes dónde podrían ser localizados, por favor, comunícate al 962 222 5996 y ayuda a esta familia a volver a vivir un milagro.