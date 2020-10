Trabajadores de la educación demandan validación de cambios del 2019-2020

Trabajadores de la educación del nivel secundarias técnicas federales solicita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que la cadena bilateral de cambios del 2019 – 2020, sea validada y regularizada.

La representante, Amparo Yaneth Esquinca Chanona, expuso que están pasando las situaciones adversas causadas por la pandemia del SARS Cov2 (Covid-19), que se complica por la falta de regularización y sustento presupuestal, no obstante que se cumplió con el examen avalado por el Instituto de Evaluación e Innovación Educativa y firmado por la Notaría Pública designada por la secretaría de educación, con fecha 16 de enero del 2020.

En esta fecha se otorgó a los trabajadores orden de presentación y quedó pendiente la orden de comisión con clave presupuestal, y a partir de esa fecha hemos estado laborando en los centros de trabajo de acuerdo con las respectivas funciones obtenidas en la cadena de cambio y ascenso.

"Nuestros pagos están suspendidos desde el mes de marzo, se han estado reuniendo la parte oficial con la parte sindical y hasta el momento ni hemos tenido respuesta favorable por parte de las autoridades educativas correspondiente a nuestros pagos", explicó.





Debido a que no contamos con nuestro sueldo y no nos dicen la verdad tanto la autoridad educativa como la representación sindical de secretaría y Conflictos de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestamos nuestra preocupación porque nuestras claves están siendo prestadas y lo está cobrando otra persona, no queremos claves interinas, ni provisionales.

"No le apostamos a las amenazas, ni al dolo, solo queremos que se pague a los 170 compañeros que se adeudan salarios tras realizar cadena de cambios en diciembre del 2019, nos pagaron hasta febrero de este año como administrativos y los pendientes vienen desde marzo a la fecha". concluyó