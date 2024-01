Trabajo infantil en Chiapas: Más allá de las cifras oficiales

Doble Vía ¿Cómo saber si tienes depresión? Estos son los síntomas

La antropóloga Monserrat Verdugo Domínguez, representante del Colectivo Rosa Luxemburgo de San Cristóbal de las Casas, no comparte las cifras del INEGI y de la Organización Internacional del Trabajo que dan cuenta que en Chiapas suman 196 mil 909 menores de 5 a 17 años trabajadores, porque en las comunidades hay población infantil antes de los cinco años realizando alguna actividad económica, principalmente vendedores de chicles, dulces, limpias parabrisas, aparadores de calzados y vendedores de frutas y verduras, a su juicio la población infantil podría ser mayor.

La activista sostiene que las causas del trabajo infantil en Chiapas es resultado de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe el que menores de edad realicen actividades económicas y por la falta de las medidas de prevención, lo que se convierte en la mayor violación a sus derechos, como la posibilidad de ir a la escuela, y en muchos pueblos originarios tiene que ver con la inadecuada aplicación de los llamados usos y costumbres que se convierten en abusos por parte de padres.

En entrevista, señala que en ciudades como San Cristóbal de las Casas el trabajo infantil es complejo, lamentablemente está tan normalizado por los locales como por los extranjeros, en esa localidad es posible ver trabajando a infantes menores de los cinco años de edad que no contabilizó ni el INEGI, ni los documentó la OIT, el abordaje de esta problemática tiene que ser diferente a como se ha realizado, aunque en los pueblos originarios sea complejo generar los cambios culturales.

Los niños trabajan para poder apoyar a sus papás en los gastos de la casa/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Doble Vía Profeco inmoviliza estas mayonesas y aderezos por etiquetado

El trabajo infantil tiene mayor impacto en las comunidades indígenas, San Cristóbal de las Casas al ser una ciudad de convergencia cultural están presentes diversos grupos indígenas que llegan a trabajar, hay también niños que estudian, pero también trabajan, y los indígenas trabajan más por un aspecto cultural a quienes les enseñan a trabajar desde muy pequeños, no es un problema aislado, no es conflicto pequeño y no se puede evadir, explicó.

No debemos permitir que estás violaciones de derechos humanos se sigan presentando, tiene que encontrarse soluciones y necesariamente para por el combate a la pobreza, por la solución de los principales satisfactorios de las familias en sus lugares de origen, la necesidad de los padres de los niños, lamentablemente la problemática va en aumento, no hay un descenso, las metodologías de prevención no logran resolverlo.

Los programas sociales federales que becan a adultos mayores, a madres, alumnos y niños no logran resolver la pobreza, la exclusión, muchos que reciben los recursos están trabajando, hay casos en los que padres le quitan el dinero a sus hijos o los mandan a trabajar, es utópico pensar que habrá solución, pero con voluntad política se podría disminuir, hay asadores de calzados, menores vendiendo textiles y chicles cada vez son más, si bien hay casos de imposición doméstica, de tradiciones y costumbres, falla la prevención y la aplicación de la ley, Chiapas es segundo lugar en México con trabajo infantil, lamentó Monserrat Verdugo.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️