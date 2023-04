Chica transexual denuncia antro por homofobia y transfobia en Tuxtla Gtz

Tuxtla Gutiérrez.- Denuncia al antro Royce de Tuxtla Gutiérrez ubicado en el bulevar Belisario Domínguez esto ante actos de homofobia y transfobia, ante esto la denunciante en entrevista exclusiva míes cuenta como fueron los hechos.

Luego de pasar unos días en Berriozábal con su amigo se puso de acuerdo con otras amigas para salir dentro en la capital chiapaneca, una se encontraba en Jiquipilas y la otra en Tuxtla, llevaban tiempo sin verse por lo que decidieron salir.

Debido a que ya era muy noche optaron por ir a un antro, la primera parada la hicieron en otro antro de la capital y no tuvieron ningún problema, posteriormente decidieron acudir a Royce, argumenta que nunca había tenido en ese lugar y que todos los fines de semana por lo regular asiste, pero nunca se había topado con que le hicieran ese gesto despectivo.

nunca se había topado con que le hicieran ese gesto despectivo / Foto: Cortesía

“Llegábamos casi todos los fines de semana, digo llegábamos porque claramente ya no volveré a ir ahí, teníamos reservación y pedimos que nos dieran acceso para entrar y nos la negaron por el simple hecho de ser una chica trans”, dijo la denunciante.

Al llegar al lugar el guardia que se encuentra en la entrada dejó pasar a sus mejores amigas, pero antes de eso a su otro amigo le dio indicaciones en el oído de que no lo dejaran pasar.

“Cuando mis dos mejores amigas pasaron, el cadenero dio un movimiento brusco obstruyéndome el paso, por lo que me saqué de onda, ya me lo habían hecho antes, pero no pensé que era por lo mismo”, dijo la víctima.

Al ver estas acciones ella junto con sus amigas preguntaron que porque él trató así, por lo que el cadenero mencionó que eran nuevas normas de ese antro, por lo que le volvieron a preguntar ya que su argumento no era creíble, por lo que le preguntaron a otra chica que conocían en ese lugar y les dijo que era porque entre ellas iba una chica transexual.

A su otro amigo le dio indicaciones en el oído de que no lo dejaran pasar / Foto: Cortesía

“La verdad si me molesto demasiado y le dije que esto era discriminatorio hacia mi persona y no sabía como me iba afectar, tampoco se me hacía justo, por lo que le dije que no se iba a quedar así, le pedí hablar con su superior o su jefe y me contestó que no y que podía hacer lo que quiera, que le daba igual” mencionó.

Cabe destacar que luego del problema la denunciante se comunicó con una RP del antro y le dijo que ya han habido muchos problemas con ese cadenero, asimismo este lugar ha estado envuelto en polémica ya que uno de esos cadeneros no se sabe si es el mismo golpeó a una joven durante una riña.

Finalmente la chica trans hace un llamado a la sociedad para que estos actos dejen de seguirse cometiendo en pleno 2023, en donde debe de haber inclusión para la comunidad LGBTIQ+, ya que muchas veces son discriminadas por las preferencias sexuales, asegurando que todas las personas son iguales y no sabes cómo puede afectar esto a personas transexuales, por lo que pide una sociedad incluyente.

