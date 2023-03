Abuelo de Damián sostiene que la muerte de empleado pudo haber sido provocada

Tuxtla Gutiérrez. El pasado día lunes 21 de presente mes se dió a conocer el fallecimiento Ronay "N" por complicaciones derivado de un presunto accidente de tránsito en el municipio de Chiapilla, a escasos dos horas de la capital chiapaneca.

Ronay "N" era trabajador de la guardería Pinguis & babez, dónde el día 7 de febrero muriera el menor de nombre Damián "N" de 3 años ahogado presuntamente en el interior de la alberca.

Se supo que el hoy occiso era pieza clave en las investigaciones del caso, ya que él recibió una llamada por parte de la directora de las institución para vaciar la piscina y presuntamente borrar evidencias.

Don Rigoberto Moreno, abuelo del menor acaecido mencionó que él (Ronay) tenía conocimiento que el testigo había sido atropellado, presuntamente por ser un testigo muy importante en la carpeta de investigación.

De acuerdo al testimonio que obra en una carpeta de investigación el masculino declaró esto:

"Ese mismo día recibí llamada telefónica de la jefa Brunet, diciéndome que había ocurrido un accidente en la guardería, que yo fuera para platicar conmigo, por lo que siendo las 17:00 horas aproximadamente llegué a la guardería pasando al área de cocina, ahí llegue con la jefa Brunet en eso me dijo que había ocurrido un accidente que un niño se había ahogado en la alberca sin decirme el nombre del niño (…) en eso ella me dice que vaciara el agua de la alberca, por lo que yo le dije que eso no lo podía hacer, que como estaba la situación no me quería comprometer"

Por su parte los familiares de Ronay informaron que en entrevista, "Lo que verdaderamente ocurrió es que pertenecía a un grupo de motociclistas y en una viaje recreativo al municipio de Chiapilla, pasó por dos topes y se estampó en un poste".

El familiar del menor, continúa señalando que la muerte del testigo clave pudiera tratarse de algo relacionado con su testimonio, pero por presión o miedo la familia no quiere revelar la verdad de lo sucedido.

