Jóvenes de Tuxtla Gutiérrez muestran apatía ante concierto de Natanael Cano

Tuxtla Gutiérrez.- Jóvenes de la capital chiapaneca se muestran apáticos ante el próximo concierto de Natanael Cano en esta ciudad, siendo pocos los que han mostrado interés por ver al "Rey de los corridos tumbados".

Fue a través de un sondeo entre jóvenes realizado en varios puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde pocos jóvenes mostraron entusiasmo de asistir al concierto de Natanael Cano el próximo 8 de junio en el Estadio Victor Manuel Reyna.

Entre las principales razones, algunos jóvenes mencionaron que el precio de los boletos para un público que en un mayoría es juvenil adolescentes es relativamente caro, mientras que otros mencionaron que no es de su agrado.

Brandon, un estudiante de preparatoria mencionó qué le gustan algunas canciones de Natanael Cano, sin embargo no es tan fanático del cantante como para asistir a su concierto. Así también, Víctor Manuel coincidió en no asistir al concierto, esto debido a que no le gusta el regional mexicano ni los corridos tumbados.

Por otro lado, Oswaldo Sánchez fue una de las personas que sí demostró su fanatismo al Rey de los Corridos Tumbados mencionando que tanto él como su grupo de amigos sí se animarían a asistir a este evento. También enfatizó en que el el precio es accesible pero un poco alto para el público estudiantil.

"Sí hay tiempo, sí iría, mis amigos también se animan. Los precios para un adolescente como yo están un poquito caros pero creo que sí están accesibles" Dijo el joven.

Así también, en cuanto a la opinión qué tienen sobre el cantante y el género musical, los jóvenes coincidieron en qué cada persona tiene la libertad de escuchar lo que le guste.

