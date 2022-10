Un mes de tratamiento contra el cáncer en Chiapas puede salirte un ojo de la cara, prevenlo

Un mes de quimioterapia puede tener un costo superior a los 40 mil pesos por paciente, más cirugía y hospitalización, otros 60 mil pesos o más, el cáncer es una enfermedad catastrófica, es la patología número uno que causa más muerte de mujeres, su importancia es la prevención para devolver calidad de vida a quienes la padecen, informó la Secretaria de Salud del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro.

En la Clínica de la Mujer Oriente Clínica de la Mujer poniente doce pacientes reciben tratamiento especializado por la enfermedad, cuatro de ellas están en el proceso de quimioterapia, las demás ya han sido operadas pero tienen un seguimiento especial, van en con una buena calidad de vida, no hemos tenido defunciones, el éxito está en la detección oportuna, doce vidas que han superado la enfermedad y recibirán prótesis de mamá el 16 de octubre.





Estas dos unidades médicas realizan el diagnóstico oportuno, no brindan tratamiento, pero es un referente y un seguimiento, se envían al Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza para su tratamiento especializado, cuando se requiere desde ahí se envía a otra unidad médica mayor especializada y con más capacidad de resolución, por ello el porcentaje de sobrevivencia de los pacientes es alto.





Durante este mes de octubre las dos clínicas de la mujer en la capital realizan una tarea de prevención del cáncer, el llamado a las mujeres es que no teman, que asuman el reto de la autoexploración y de dispongan a la detección temprana para el tratamiento oportuno muy profesional e integral, solo así es posible salvar vidas humanas.

Muchas mujeres llegan por su cuenta propia por la cultura de la prevención, otras son invitadas a través de los Centros de Desarrollo Comunitario del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, después de la autoexploración debe efectuarse el papanicolau, colposcopía, nutrición, la mastografía y ultrasonidos.





Ante los casos negativos se invita a las mujeres que al menos dos veces por año deben realizarse la prueba, mientras que los casos positivos son canalizados para la atención especializada y brindar el tratamiento oportuno de esta enfermedad al Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza de la capital del estado, dónde hemos encontrado muchas experiencias de éxito.

Del 17 al 21 de octubre se realizarán campañas gratuitas, la aspiración es que sigamos salvando vidas, muchas mujeres ya no tienen la mama, pero siguen con vida y se les otorgará una prótesis, desafortunadamente hay que ha perdido este órgano cae en su autoestima, la invitación es que los hombres apoyen a las mujeres, el cáncer de mamá afecta en un 99 por ciento afecta a las mujeres pero el 1 por ciento afecta a los hombres.





Alfaro explicó que los esposos, los papás, los hijos deben apoyar a las mujeres, hay que ser solidarios, es un tratamiento que no nada más es costoso, sino que es rutinario, desgastante para una familia, hay que tener empatía con las pacientes, el dolor no es solo físico, sino también espiritual, la enfermedad no es sinónimo de muerte, es también éxito, la amputación de una mamá es terrible por eso hay que estar juntos para dar amor, protección y cariño.





Los casos de muertes por cáncer de mama en Chiapas han pasado de 53 en 2015 a 142 casos en el 2021, los cinco pasos para cuidar las mamas son los siguientes: observa, toca y siente, si hay algún cambio en las mamas infórmaselo de inmediato al personal de salud; diariamente consume agua, frutas y verduras; disminuye los alimentos procesados con niveles altos de azúcar, como pasteles, galletas, refrescos, y evita las bebidas alcohólicas; realiza ejercicio físico y conserva tu peso; acude anualmente a tu unidad de salud para la revisión de mamas y si tienes entre 40 y 69 años hazte la mastografía.