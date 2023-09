Un salón de clases frente a Palacio de Gobierno; 43 veladoras, 43 sillas y 43 fotografías

Se cumplen nueve años de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, y fueron colocadas en su memoria en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez 43 veladoras, 43 sillas, 43 fotografías, un salón de clases, "nos faltan 43, si vivos se los llevaron vivos los queremos".

Es el clamor de los estudiantes en la entrada principal de Palacio de Gobierno que la tarde de este martes 26 de septiembre marcharon del poniente el centro de la capital y dejaron claro que las promesas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido solo eso, promesas, no hay resultados en las investigaciones.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez se colocan lonas y mantas con las leyendas: el 26 de septiembre no se olvida, el 26 de septiembre no se olvida porque vivos se los llevaron vivos los queremos, ni perdón ni olvidó, presentación con vida de los 43, respeto a las normales, somos el grito de los que ya no están, el 26 de septiembre no se olvida es de lucha combativa, Ayotzinapa vive la lucha sigue, decían las lonas y las mantas colocadas en la plaza central.

Un tendedero fue colocaron en la herrería de la sede del Poder Ejecutivo, nos faltan 43, no estamos todos, también las fotografías de los 43 fueron tendidas mientras el orador decía es un acto de impunidad que llena de rabia y de coraje, ahora suman ya 9 años desde septiembre del 2014 de impunidad y de corrupción.

Los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, son: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abrajan De la Cruz, Antonio Santana Maestro, Alexander Mora Venancio, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristián Tomás Colón Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero.

Asimismo Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez, Jhosivanni Guerrero De la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Anibal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Leguideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patoltzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martin Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías y Saúl Bruno García.

Los muros laterales de Palacio de Gobierno fueron pintados por los manifestantes, se repite nos faltan 43, Ayotzinapa vive, vivos se los llevaron vivos los queremos, nos faltan 43, me no tapo el rostro porque el gobierno me lo quita, mientras que el orador daba cuenta de la impotencia y de la rabia por la injusticia y la impunidad.