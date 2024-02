Lenguas Maternas en Chiapas: Urgen intérpretes para atención médica

Salud Sintoniza con tu reloj biológico: ¡Tu cuerpo tiene las respuestas!

Este 21 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Lenguas Maternas, y son doce reconocidas en la Constitución Política de Estado de Chiapas, chol, tseltal, tsotsil, zoque tojolabal, kachilkel, mocho, mame, chuje, jacalteco, canjobal y lacandón, aunque no está reconocida la lengua akateka en La Gloria municipio de La Trinitaria.

En el marco del conversatorio "Lenguas Indígenas y Salud en Chiapas", la vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez, dijo que en el primer semestre del año pasado presentó a la Mesa Directiva una iniciativa con propuesta de decreto para reformar el artículo séptimo de la Constitución Política del Estado de Chiapas e incluir traductores e intérpretes de lenguas maternas en todas las unidades médicas del estado.

Se trata de que todos los pueblos indígenas de Chiapas tengan derecho a traductores en lenguas maternas para que reciban en todas las unidades médicas la atención de calidad, esto es, que se les permita el adecuada expresión y explicación y que reciban la tradición que corresponda en lenguas maternas por parte del personal médico.

Vicepresidenta del Congreso del Estado, Cecilia López Sánchez

En entrevista, explicó que deberá considerarse más de 80 variantes lingüísticas o dialectales que existen entre todos los pueblos en el estado, lamentablemente no ha pasado la propuesta la Mesa Directiva a comisiones para su estudio y dictamen, no se ha dado lectura en el pleno y no hay por ahora fecha para que se pueda aprobar está reforma que es de urgente necesidad.

López Sánchez expuso que la mayoría de los indígenas que acuden a las unidades médicas son campesinos, amas de casa, pero se toman con esta incomunicación en los centros médicos y se han registrado decesos por la falta de comunicación y eso no es de hoy sino de milenarios años, es fundamental su atención porque hablar nuestras lenguas es el avance de la medicina, pero que no se ha evaluado y seguimos impulsando en el Congreso del Estado está iniciativa.

La falta de traductores en lenguas maternas ocasiona que no haya atención de calidad a la población indígena, muchas personas han tenido que fallecer porque la atención no es de calidad porque no hay un diálogo en lenguas maternas, por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento no es el adecuado, no tengo el dato del número de decesos, pero es un evento cotidiano, necesitamos que médicos y enfermeras brinden atención médica y se expresen en el proceso de atención en lenguas maternas, apuntó la representante del distrito XX con cabecera en Las Margaritas.

Iglesia de los altos de Chiapas

Hoy en día hay médicos y enfermeras de los pueblos originarios, pero no son los suficientes ni están donde deberian, todos los grupos lingüísticos son los afectados por la falta de servicios de salud de calidad, pero es mucho más presente en la región Altos, Selva, Meseta Comiteca, Maya, donde se habla mayoritariamente las lenguas ch'ol, tseltal, tsotsil zoque y tojolabal, añadió.

Eso no implica que no debamos tener traductores en todas las lenguas maternas, eso no implica que no debamos tener intérpretes en todas, hay palabras en español que no están en lenguas maternas, pero hay que interpretarlas como ejemplo "vamos a hacer un ultrasonido", y se tiene que interpretar de acuerdo con nuestra cosmovisión y tenemos que incidir para que tengamos intérpretes y traductores, reiteró la diputada indígena originaria de Oxchuc.

Uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo es que la Secretaría de Educación envía.maesttos bilingües de una lengua materna a pueblos que hablan otras lenguas maternas, un tseltal envían a la zona ch'ol, que a la hora de aplicar la lengua no corresponde a su variante lingüística o dialectales, destacó.

En el estado de acuerdo con el censo de población y vivienda los pueblos originarios son el 30 por ciento de la población, aproximadamente un millón 400 personas, Chiapas no es de indios tiene una riqueza cultural que son, quieren y desean ser indígenas y reconocidos en todos sus derechos, apuntó.