Presidenta del IEPC presentará demanda por ataque violento a sus instalaciones en Tuxtla

Policiaca Vandalismo en IEPC Tuxtla: Presuntos estudiantes Mactumactzá señalados por ataque

La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, confirmó que presentará demanda ante la Fiscalía General del Estado por el ataque violento que sufrió el inmueble de la institución la mañana de este miércoles en la novena sur y 21 poniente en Tuxtla Gutiérrez; "en otras agresiones que hemos sufrido en las instalaciones se han presentado denuncias pero estás no han avanzado".

En entrevista en las instalaciones dañadas, explicó que las cámaras de videovigilancia del edificio muestras la acción de personas jóvenes que se cubrían el rostro, utilizaron piedras para romper los cristales, ya han constatado los consejeros y partidos políticos este ataque y lo han condenado, "si son estudiantes, está no es la forma de encausar la atención a sus demandas, está no es la ventanilla en la que deben ser atendidos".

De acuerdo con Vila Domínguez, las cámaras muestras más unidades vehiculares en las que llegaron los agresores y en las que se retiraron luego del ataque con piedras, no es un delito electoral y no debe actuar la Fiscalía Electoral, sino la Fiscalía General del Estado, afortunadamente no hay personas lesionadas, "he sido convocada a la Mesa de Seguridad este mismo miércoles y voy a exponer el ataque violento a la institución y a solicitar intervención de las autoridades para que se deslinden responsabilidades".

Comentó que el IEPC se encuentra inmerso en el proceso de selección de los integrantes de los 24 consejos distritales electorales y 123 consejos municipales electorales, proceso que concluirá el próximo sábado a las 24 horas y estos órganos desconcentrados tendrán la responsabilidad de organizar, conducir y calificar las elecciones locales del 2 de junio.

Luego de que la madrugada de este miércoles 21 de febrero, las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fueran vandalizadas, la presidenta María Magdalena Vila Domínguez, aseguró que continúan sin contratiempo los trabajos del Proceso Electoral Local Ordinario 2024.

Explicó que se trata de daños materiales, que no hay personas lesionadas e indicó que se harán las denuncias correspondientes ante la autoridad competente; el Proceso Electoral Local que dio inicio el 7 de enero pasado continúa cumpliéndose a cabalidad conforme a las fechas establecidas en el calendario electoral, para llegar a la jornada el 2 de junio próximo, el Consejo General trabaja de manera permanente de forma colegiada, emitiendo resoluciones y tomando decisiones basadas en la ley.

Dijo Vila Domínguez que las consejeras y consejero electoral que integran el órgano máximo de dirección del IEPC, rechazaron y condenaron cualquier acto de violencia que pretenda empañar o alterar el proceso en el que participarán miles de ciudadanas y ciudadanos e hicieron un llamado a optar por el dialogo como la única vía para dirimir diferencias.

