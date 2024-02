Vandalismo en IEPC Tuxtla: Presuntos estudiantes Mactumactzá señalados por ataque

Municipios ¿En realidad la Coca Cola es una bebida sagrada para los Chamulas?

La mañana de este miércoles fueron vandalizada las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en la novena avenida sur y 21 calle poniente en Tuxtla Gutiérrez, donde presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá causaron incendios.

Por hechos violentos causados en el 2021, 95 alumnos de esa institución educativa fueron llevados a prisión en ese año, siendo liberados en esa misma nulidad, sin embargo, ellos mismos han confirmado que la Fiscalía General del Estado les ha reactivado carpetas de investigación y como medida de presión para exigir la cancelación de estás realizan una serie de protestas.

La sede del Órgano Público Local Electoral responsable de los procesos electorales locales ha sido atacada este miércoles y se señala como autores a alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, solo n el momento del ataque se encontraban en su interior policías de una corporación privada que presta servicios pero no evitaron el ataque violento.

El IEPC se encuentra en los trabajos de preparación de las elecciones locales del 2 de junio de este año en las que se habrá de elegir al próximo gobernador del estado, a miembros de 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales, 24 de ellas por el principio de mayoría relativa y 6 de representa proporcional, está en proceso de integración de 123 Consejos Municipales Electorales y 24 Consejos Distritales Electorales.

El incendio fue controlado / Foto: Gonzalo Rodriguez / El Heraldo de Chiapas

Los once partidos políticos que participan en el proceso electoral se encuentran inmersos en sus acuerdos para la confirmación de sus alianzas, coaliciones y candidaturas comunes, el periodo para la celebración de las precampañas de la elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos es del 1 al 12 de marzo, de acuerdo con el calendario electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

En ese sentido, el IEPC establece que el plazo para la presentación de solicitudes de registro de convenios de coalición de partidos o acuerdos de candidaturas común para diputados locales y miembros de ayuntamientos es el 16 de mayo y para la gubernatura es el 21 de marzo, el plazo para la presentación de solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y representación proporcinal es el 25 de marzo, la presentación de solicitudes de registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes a la gubernatura es el 11 de abril.

Las campañas políticas para la elección de la gubernatura del estado será del 31 de marzo al 29 de mayo, mientras que el periodo de campañas para la elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos será del 30 de abril al 29 de mayo, y en ese periodo podrá haber debates entre aspirantes a puestos de elección.

Estas etapas en marcha del proceso electoral local no se deberá interrumpir con los actos vandálicos registrados este miércoles en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la hora del ataque no había la presencia de fuerzas de seguridad del Estado Mexicano y no ha emitido ninguna postura el órgano electoral, no en particular su presidenta María Magdalena Vila Domínguez.



Con Informacion de Isaí López Y Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

