Ola de violencia obliga al cierre de rutas turística en Chiapas

Rutas turísticas se han visto afectadas por la ola de violencia, cerrando sus puertas hasta nuevo aviso, lo que ha afectado la economía de empresarios, vendedores, restaurantes así como de agencias turísticas, entre otros.

Lagos de Colón, un lugar con estanques de agua cristalina, es una de los lugares que alguna vez atrajo al turismo nacional e internacional, actualmente se encuentra cerrado por la creciente violencia en la zona fronteriza de Chiapas, transformándose en un lugar abandonado siendo un pueblo fantasma.

Municipios La Concordia: zona de violencia y guerra entre cárteles

Otro de los sitios que mantiene sus puertas cerradas hasta nuevo aviso es, Las Nubes, un centro ecoturístico en plena selva chiapaneca con cascadas impresionantes, pozas naturales, miradores y diversas actividades al aire libre, Las Nubes ahora se encuentra fuera del alcance de los visitantes.





Así también Las Guacamayas, un lugar lleno de belleza natural, donde podías montar a caballo y hacer recorridos disfrutando de la flora y fauna, así como las excursiones por el río Lacantún, también ha perdido su encanto turístico, por la inseguridad que prevalece en el municipio de Benemérito de Las Américas.

Dentro de los otros sitios que asistían ciudadanos locales en Chicomuselo son los ríos como; La Junta, Yayahuita y el Tachinulá, por la situación en el municipio ha alejando a las personas.

Ulises Daniel González Gordillo, Presidente de la Asociación Mexicana de Viajes Filial Chiapas, dijo que este 2023 cerraron con cifras por abajo en comparación al 2022, comenzando se a notar en el segundo semestre del 2023, bajando las reservaciones desde un 25% hasta un 30%.

Por seguridad a los turistas han decidido cancelar los viajes a las rutas donde está el conflicto, en este caso en Lagos de Colón, esperando que se restablezca el orden, ya que es uno de los sitios turísticos más bonitos.

Sala de espera de la base de colectivos de la ruta Comitán-Lagos de Colón / Foto: El Heraldo de Chiapas

Por lo pronto indicó que se mantienen otras rutas a otros sitios turísticos saliendo desde Comitán a Cascadas el Chiflón, Zona Arqueológica de Tenam Puente, Zona Arqueológica de Chinkultic, Parque Nacional Lagunas de Montebello, Lagunas Miramar.

Cascadas en El Chiflón, donde se encuentra la conocida cascada Velo de Novia / Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

González Gordillo añadió que se mantienen paquetes con vuelos de "Chiapas desde el cielo", así como circuitos en bicicleta para recorrer haciendas y senderos, lo que ha potencializado el turismo.

En cuanto a la parte fronteriza que es la afectada por en conflicto social se han reducido las rutas turísticas a esos sitios, en el caso de Frontera Corozal se encuentra la entrada para embarcar a Yaxchilan cerrado por los mismos comuneros lleva cerca de 1 año cerrado.

Yaxchilán / Foto: INAH

"En algunos chats mencionaron que van a cerrar algunos campamentos lacandones en la parte de Lacanjá que inclusive el crucero de San Javier ya estaban bloqueando (...) en chats ya mencionaban que se iba a cerrar Bonampak", dijo en entrevista.

Zona arqueológica de Bonampak / Foto: INAH

Estos problemas comenta el empresario que realmente generan perdidas económicas para el estado ya que el turismo es quien deja la mayor cantidad de derrama económica en Chiapas y no sólo como empresarios afecta si no al guía, a la transportadora, a los que rentan cabañas, comercios locales de comida, etc.

Por conflictos en la Sierra - Frontera de Chiapas espera que el Gobierno Federal y Estatal tome cartas en el asunto, aunque como empresarios siempre han abonado el diálogo a la paz.