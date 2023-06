Para la historia: Sin ejemplares de Nutrias en el ZooMAT desde junio 2021

El Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" alberga a mil 400 ejemplares de 170 especies de la fauna silvestre en un polígono de cinco hectáreas de la Reserva Ecológica El Zapotal, su principal investigador ha sido su fundador y defensor de los recursos naturales, Don Miguel Alvarez del Toro.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En este lugar anteriormente se podrían encontrar nutrias, pero con el paso del tiempo fueron muriéndose. El Zoológico Miguel Álvarez del Toro, depende a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Joe Miceli Hernández, médico veterinario, comentó que la última nutria que estuvo en este zoo fue en un julio de 2021, esto se debió a la inadecuada atención de médicos veterinarios, no obstante contar en el área de curación de animales, con los equipos necesarios para realizar un trabajo profesional.

Esto se debió a un mal manejo por parte de veterinarios quienes aplicaron anestesia de más y no contaron con el monitoreo preciso, así como los protocolos de seguridad, por lo que manipularon al animal y no se dieron cuenta que ya no tenia signos vitales.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

A raíz de esto comenzaron a realizar cambios en el personal, así también comenzaron a darle el mantenimiento necesario al zoológico ya que las instalaciones de igual manera se encontraban en deterioro, en la actualidad este lugar luce diferente, con más vida y con personal calificado, mencionan.

Es así como este recinto puedes visitarlo de martes a domingo, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

