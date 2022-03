Tras pandemia de Covid-19, gobierno federal buscará sistema universal de salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, tras el fin de la pandemia, el objetivo de su gobierno será construir un sistema de salud que garantice la atención médica universal para la gente que no cuenta con seguridad social.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que a su parecer la pandemia del Covid-19 va de salida, por lo que su gobierno puede pasar a su siguiente tarea en materia de salud: establecer un sistema que garantice la atención médica universal para todas las personas, incluso si no son derechohabientes de seguridad social.

“Afortunadamente la pandemia esta teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones, y lo mas importante, menos fallecidos. Sentimos que vamos de salida”.

Por lo anterior, el presidente López Obrador resaltó que “ahora el mismo equipo que trabajamos para enfrentar la pandemia: todas las dependencias del Gobierno, el sector Salud, más la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), los institutos de Salud, todos juntos, estamos fortaleciendo el sistema de salud para población abierta, para los que no tienen seguridad social, que son alrededor de la mitad de los mexicanos y la gente también más pobre, mas necesitada”, subrayó.

En consecuencia, el presidente recalcó que su gobierno ahora está rehabilitando hospitales, centros de salud y equipándolos, para que no falten los médicos, especialistas, enfermeras y trabajadores de la salud.

Finalmente, aseguró que todo este trabajo es para que haya médicos “todo el tiempo en los centros de salud, en los hospitales” y que “no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda enfermar el fin de semana la gente, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita”.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, explicó el proceso de transformación para la atención médica de personas que no cuentan con seguridad social en el IMSS-Bienestar, señalando que van a la mitad del camino de este proceso.

Zoe Robledo, director del IMSS, señaló que la dependencia que encabeza ya brinda seguridad a personas no derechohabientes. / Foto: Omar Flores | El Sol de México

Pandemia se mantiene a la baja

Por su parte, al dar la situación de la pandemia de Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que son ya siete semanas de reducción sostenida las que se registran en México y se tienen 17 mil 864 casos activos estimados al corte de este martes.

Adelantó que, el próximo miércoles 23 de marzo, se lanzará una herramienta digital para que los trabajadores de Salud conozcan las propuestas y no se afecten sus derechos laborales.

Aunque recordó que podría haber variaciones en cada país y aumentar la epidemia, subrayó que “en América y en México tenemos una reducción sostenida que se va a mantener en la medida que tengamos altas coberturas de vacunación, como sí lo temeremos en México”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la pandemia en el país acumula siete semanas a la baja. / Foto: Omar Flores | El Sol de México

En cuanto a ocupación hospitalaria, explicó que en estos momentos su nivel representa ya una reducción del 95% con respecto al punto máximo que fue la segunda ola de la pandemia. En cuanto a mortandad, resaltó que hay una reducción del 94% con relación al punto más alto de la pandemia, que fue durante la segunda ola de Covid, hace un año.

Sobre las dosis de vacunación señaló que toda la población cuanta con un esquema primario y que ya son muy pocas personas que no se han vacunado: algunas porque tomaron la decisión de no hacerlo, o bien, fueron vacunadas en otro contexto fuera de México. En el caso de las personas que decidieron no vacunarse, mencionó que no es conveniente y reiteró la invitación a que lo hagan.

Subrayó que se han aplicado en el país1, un total de 186 millones 796 mil 40 vacunas en un esquema primario y la cobertura general se encuentra en un 90% en la población adulta y 54% en personas de 14 a 17 años de edad.