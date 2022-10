AMLO defiende iniciativa de ley sobre cuentas bancarias abandonadas

Luego que la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el gobierno tome como fuente de financiación las cuentas bancarias que no han registrado actividades y que dicha minuta pasó al Senado de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a la propuesta e hizo un llamado para que se revise la minuta y no la critiquen por confiscar bienes.

“Que se revise, va a pasar al Senado, que se analice bien y que se supervise y que la gente esté informada para que no nos acusen que queremos confiscar bienes”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves.

La minuta avalada por el Congreso, considera que si los montos en las cuentas son menores a 51 mil 958 pesos, se enviarán a la beneficencia pública y que, si los montos superan esa cantidad, serán destinados a financiar la seguridad pública.

"Es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia” y mencionó que la minuta estipula que lo confiscado en el caso de delitos, “un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, así como para adultos mayores y para la salud”, dijo el mandatario federal.

Dijo que no duda que los bancos del país tengan interés en que no se apruebe la minuta, pues sostuvo que se trata de mucho dinero acumulado en cuentas inactivas y que estas instituciones siguen manejando.

“No dudo, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va a quedando en los bancos y, cuando menos, lo hacen sudar a ese dinero, que ya no reclama nadie. Entonces, que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible”.

Según algunas estimaciones, se calcula que hay entre 10 mil y 75 mil millones de pesos en cuentas bancarias de los bancos de México.

Ante esta propuesta de atraer los recursos bancarios inactivos, el presidente aseguró que no es una propuesta de él, sino de los legisladores y acusó qué hay una campaña en su contra donde se afirma que “no tiene llenadera” y todo es culpa de su administración.

Ante la suspicacia del agotamiento de recursos gubernamentales por el exceso de gasto en megaobras y dispersión de dinero en programa sociales, López Obrador aseguró además que su gobierno tiene finanzas públicas sanas.

“Yo le puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos” y negó que su administración desespere por más dinero.

“No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza, no hay que andar volteando, como lo hacían antes, aumentando impuestos con gasolinazos, endeudando al país, no, no hace falta”, concluyó.

A su vez, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que el propósito de la minuta que reforma el artículo 61 de la ley que regula las instrucción de crédito, es que después de un tiempo en que no son reclamados los recursos que tienen las cuentas inactivas los bancos no asuman como suyo el dinero y que “teóricamente” se ocupe el recurso en temas de beneficencia pública.

Mejía justificó que “el espíritu de la ley”, es que todos estos bienes financieros que se recuperen de cuentas de la delincuencia del crimen organizado, como extorsión, “una vez que sean aseguradas, pues no son reclamadas por estos grupos delictivos”, concluyó.