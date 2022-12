Comisiones marcarán el ritmo para analizar plan B de reforma electoral en el Senado: Monreal

Las minutas en materia electoral se turnarán a las comisiones correspondientes del Senado de la República, de conformidad con el Reglamento de la Cámara, donde se determinará el ritmo para su análisis y discusión, así lo mencionó el coordinador de Morena, en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

Sobre la propuesta que envió la Cámara de Diputados al Senado para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, de expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y modificar diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señaló que estas serán analizas por las comisiones.

Dijo que es menester que los senadores dispongan del tiempo suficiente para su análisis exhaustivo y reiteró que en el Senado no se le dispensarán ni abreviarán los trámites legislativos a las minutas.

El senador había mencionado que los 493 artículos que contiene la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se modifican 315, lo que equivale al 64 por ciento del contenido de este ordenamiento jurídico.

Asimismo, de los 97 artículos de la Ley General de Partidos Políticos se modifican 59, es decir, 61 por ciento de dicho ordenamiento; en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establecen nuevas normas en 70 artículos; y se modifican 13 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación.

Sólo en estos ordenamientos, la colegisladora aprobó modificaciones a alrededor de 457 artículos, “que creo merecen ser analizados por los senadores, en una discusión ampliar, respetuosa, seria, con buen juicio y con ponderación”, dijo Monreal.

“Nosotros sí vamos a dar una opinión, un debate, vamos a escuchar a la oposición y vamos a intentar que las comisiones hagan su trabajo a partir del lunes”.

Monreal Ávila informó que las minutas en materia electoral se pueden consultar en el siguiente enlace https://ricardomonrealavila.com/minutas-en-materia-electoral, y que los senadores tienen desde este jueves hasta el lunes para revisar su contenido, a fin de iniciar su deliberación en las comisiones correspondientes.

Por otro lado, Monreal reveló que ha conversado con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para abordar el tema de la reforma electoral, pues en el Ejecutivo tienen la intención de que se apruebe lo más rápido posible.

En este sentido, Monreal manifestó que serán las comisiones dictaminadoras las que determinen el ritmo para desahogar el proceso legislativo, pero por lo pronto todos los trámites se llevan a cabo de manera normal, “no se está precipitando nada, no se está atropellando nada, no se está acelerando nada”, y se realiza lo que establece la Ley y el Reglamento Interno”.

Reconoció que el Secretario de Gobernación siempre ha sido respetuoso del Senado, “nunca ha impuesto ni tratado de imponer alguna situación y con él tengo una relación fructífera, amable y cuidadosa”.

Diputados piden a senadores corregir error en minuta

Sobre la minuta que recibió el Senado, el diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), solicitará a senadores eliminar una porción del “Plan B” que permitía a partidos políticos conservar su registro nacional si obtenían el 3 por ciento de la votación en 16 estados.

La reserva fue presentada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo y, ante la prisa por aprobar la iniciativa, fue incluida en la redacción del dictamen aprobado por Morena un párrafo cuarto del artículo 15 de la Ley General de Partidos que permitía conservar el registro con el requisito antes mencionado, siendo inconstitucional, de acuerdo con Mier Velasco.

“Le estamos solicitando al Senado, voy a buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra Coalición en el Senado de la República para que desde ahora adviertan que eso, reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, dijo.

Agregó: “Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados”.

