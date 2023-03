En Debate | AMLO contra los medios de EU

Fareed Zakaria, The Washington Post

“Gran parte del Gobierno obradorista es un acto de narcisismo, muy similar al del republicano Donald Trump en Washington. El presidente de México, desde 2018, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es un demagogo populista sacado de las peores páginas de la historia latinoamericana. Pretende hablar por los pobres, atacar a las élites y, mientras tanto, dirigir un Gobierno de mala calidad e incompetente".

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Es seguro, es mucho más seguro (México) que Estados Unidos, nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información, no hablan de los cárteles de Estados Unidos, no hablan de eso, es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos ¿no? Y allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet, y se surte y es una red invisible, allá no hay narcotraficantes ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién la vende? ¿O es nada más acá? Y de eso no hablan".

The Chicago Tribune, editorial

“La negación de López Obrador sobre la producción de una droga sintética como el fentanilo hace mucho más difícil la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Estados Unidos votó para destituir a su mentiroso Presidente en 2020. Pero al otro lado de la frontera, México lidia con su propio líder delirante, quien recientemente lanzó una mentira descarada”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“El periódico neoyorquino The Wall Street Journal no es influyente, ¿porque aquí quién lo lee ja ja ja ja? En México ni siquiera el 1% de la población lee o conoce a ese periódico”.

Mary Anastasia O'Grady, The Wall Street Journal

“Es evidente la fortaleza de los cárteles del narcotráfico y su capacidad para operar o imponer gobernantes (en México). El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por la venganza hacia cualquiera que se interponga en su camino, políticamente hablando. Esto incluye al instituto electoral del país”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“¿Qué respeto puede uno tener por el Street Journal o el New York Times? No tienen idea, o sea, apoyando a Claudio X González, a Aguilar Camín, a Krauze, a Labastida, a Fox, a Calderón, a García Luna, a la maestra Elba Esther, con todo mi respeto. O sea, nada más, como es un periódico especializado en finanzas les pediría yo que hicieran un análisis de dónde viven ellos los convocantes y los dirigentes y cómo obtuvieron sus fortunas para ver si los van a seguir defendiendo. A lo mejor sí, porque pues ese es su propósito, defender la corrupción en el mundo”.

The Economist

“México vive un proceso de retroceso democrático bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ha usado su posición para atacar sus opositores, incluidas las autoridades electorales”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos proponga certificar si en México hay o no terrorismo y consideró que aún es peor la iniciativa para que el Ejército de ese país combata a cárteles mexicanos. No es ni siquiera aceptable que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país. ¿Quién les da esa facultad? pero bueno, es una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar tú te portas bien, tú te portas mal. Si te alineas, si haces caso, si te sometes tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache pero bueno ya se les va a ir quitando esa mala costumbre”