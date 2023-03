En México sí hay producción de fentanilo, pero solo se "troquelan" pastillas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que en México sí se produce fentanilo y que constantemente se destruyen laboratorios que fabrican este opioide, después de haberlo negado en repetidas ocasiones en la última semana.

Preguntado por si en México hay laboratorios que producen fentanilo, el mandatario admitió que sí, pero sostuvo que la mayoría de esta droga que llega a Estados Unidos y Canadá no proviene del país.

Lee también: AMLO buscará sustituir uso médico de fentanilo y prohibir su importación

No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y Canadá que lo que llega a México. Aquí lo que se hace son pastillas, las troquelan

López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que en México "sí hay productores" de esta sustancia y remarcó que las autoridades "destruyen laboratorios" de forma constante.

En contraste, el pasado jueves 9 de marzo aseguró que México ni produce ni consume fentanilo.

En su conferencia del 15 de marzo, el Presidente mostró un esquema sobre la desmantelación de dos laboratorios de fentanilo. Foto: Cuartoscuro

“Aquí nosotros no producimos fentanilo, no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué ellos no atienden el problema? ¿Por qué no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos?”, reprochó.

Ese mismo día, autoridades mexicanas se reunieron con la encargada de la Casa Blanca contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall, para abordar el tráfico de este opioide sintético fabricado en México con químicos de China que ya ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

No obstante, un día después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien también estuvo presente en el encuentro, dijo que México sí reconocía que el fentanilo es un problema en el país.

“En nuestras conversaciones puedo decir que hay reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México”, expuso.

Sociedad Sedena decomisó 1049% más fentanilo que la administración anterior

Todo ello en medio de la polémica desatada por el secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados, y la consecuente propuesta del partido republicano de Estados Unidos de designar a los cárteles como terroristas para que su Ejército pueda combatirlos, a lo que México se opuso.

López Obrador incidió este jueves en que México seguirá cooperando para que el fentanilo que el crimen organizado produce en el país no llegue a Estados Unidos, pero reprochó al vecino del norte que cargue toda la culpa sobre ellos.

"No sé si ustedes sepan, pero allá no hay carteles, allá (el narcotráfico) es por telepatía. No hay narcotráfico ni laboratorios, no hay mafias allá", dijo de forma irónica, al señalar que el fentanilo también entra directamente a Estados Unidos desde Asia.

El pasado miércoles, el presidente López Obrador propuso buscar un sustitutivo al fentanilo que se emplea con fines analgésicos en el sistema de salud y aseguró que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya trabajan en ello.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music