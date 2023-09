Impugnación de Marcelo Ebrard contra encuesta se revisará con seriedad y profundidad: Delgado

La Comisión de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ya recibió la impugnación de Marcelo Ebrard en contra de la encuesta de Morena que declaró ganadora a Claudia Sheinbaum y ésta será analizada con seriedad y profundidad, informó Mario Delgado, dirigente nacional del partido.

"Ya recibió la Comisión esta impugnación. Yo le voy a pedir a la comisión que revise con mucho cuidado esta impugnación, que la tome con mucha seriedad y que haga una revisión profunda de todo lo que ha entregado Marcelo Ebrard y su equipo, que se actúe con mucha responsabilidad en la dictaminación de esta impugnación", dijo.

En conferencia de prensa, el líder morenista dijo que Marcelo Ebrad no está haciendo ningún amago sino que está haciendo uso de su derecho a impugnar el proceso ante el órgano de justicia del partido.

"Le vamos a decir a la comisión que sea muy rigurosa en la revisión de esta impugnación, de todos los documentos que se han presentado acompañando el anexo a esta impugnación y que se revise en serio y a profundidad", enfatizó.

Mario Delgado confirmó que se reunió con diputados que simpatizan con Marcelo Ebrard, a los cuales dijo les expreso que eran libres de tomar cualquier decisión sobre "seguir en el movimiento o tomar otro camino" y les garantizó que no iba a haber represalias si se quedaban pero tampoco premios.

"Yo quería que tuvieran esa seguridad, que no les vendieran el cuento de que los van a perseguir, de que ya no tienen posibilidades en Morena, no, y tampoco levantarles falsas expectativas de decirles les ofrecemos esto para que se queden, no, militantes en las mismas condiciones que todas y todos el proceso interno ya pasó", dijo.