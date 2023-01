México y EU estamos cada vez mejor coordinados: Alejandro Mayorkas

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa un gran momento, a pesar de los grandes retos que nos acechan, por ejemplo el narcotráfico y la migración, donde la responsabilidad es compartida, así como sus posibles soluciones, asegura Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien se dijo confiado en que la colaboración entre naciones se fortalezca.

En entrevista con El Sol de México, el secretario del gabinete del presidente Joe Biden reconoció que pese a las amenazas mutuas que comparten ambos países, se mantiene un diálogo al más alto nivel, de tal manera que las estrategias están alineadas, lo que permite a ambas naciones estar más fuertes que si fueran solas en este esfuerzo.

“Estamos coordinados y la colaboración cada vez es mejor”, dijo Mayorkas, que se encuentra en México como parte de la comitiva estadounidense que asiste a la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

Foto: Ulises Bravo | El Sol de México

A la pregunta de qué puede ser mejorado en esta relación, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense señala que ambos países están intensificando todos los días sus trabajos y modernizando su relación.

Sobre los esfuerzos hechos por México en este tema, señala que no los considera insuficientes, sino que ha visto avances significativos en los últimos meses.

“Por lo que respecta a Estados Unidos hemos hecho un gran trabajo por mejorar la comunicación y el grado de colaboración con los mexicanos, proceso en el que además de protegerse de las amenazas externas también aprendemos de mejores prácticas de colaboración con nuestros socios mexicanos y viceversa”.

El funcionario celebra el funcionamiento de las unidades de investigación transnacionales donde autoridades de Estados Unidos trabajan con sus socios mexicanos investigando y aprehendiendo criminales y llevándolos ante la justicia.

“Hemos desarrollado un modelo tremendamente eficaz y seguiremos manteniéndolo, siempre dentro de los límites de respeto a las soberanías nacionales”.

Sobre el problema de las drogas y la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Mayorkas ve un problema compartido, que no es culpa de solo una de las partes. Tanto percibe graves problemas en el tema de la producción como, innegablemente, serias dificultades por el alto consumo, lo que obliga a trabajar en ambos puntos de la cadena.

“Hay una evidente entrega y distribución de las drogas pero también una enorme demanda. Todos juntos, estos elementos conforman este gran reto que tenemos por delante”.

Migración

En materia de migración, Mayorkas también resalta la buena colaboración con el gobierno mexicano y destaca que las acciones de la administración Biden en la materia tienen como propósito aligerar la carga para México.

“Al hablar con las autoridades mexicanas les hemos dicho que reconocemos que muchos de los migrantes que se quedan de este lado de la frontera no son de nacionalidad mexicana, por lo que estamos trabajando para que las personas no tengan necesidad de migrar de sus países de origen, ni tengan que pagar a traficantes desalmados que no se van a preocupar de su seguridad y que sólo buscan quedarse con su dinero.”

Advierte que muchas de las acciones que su gobierno acaba de anunciar tienen como finalidad aliviar la situación del lado mexicano de la frontera y en los países de origen para que nadie tenga que emprender el viaje por México para intentar entrar de manera irregular a Estados Unidos.

“Hemos incluso desarrollado programas para que residentes en México pasen a nuestro país pero de manera segura y ordenada, lo que liberará las presiones de los migrantes detenidos en la frontera.”

Sobre el posible riesgo de que entre los migrantes que se cruzan ilegalmente la frontera se encuentren ciudadanos de países que representan una amenaza para la seguridad estadounidense, Mayorkas asegura que cuentan con sistemas de control muy sofisticado para detectarlos, por lo que si bien no deja de ser una posibilidad, ésta se reduce significativamente.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense abordó también la dimensión social de la migración, pues reconoce que es un problema con raíces económicas, que no se va a detener con acciones policiacas fronterizas.

EU expandió su programa para otorgar permisos humanitarios a migrantes. Foto: Reuters

“He estado en México ya varias veces, he tenido el honor de reunirme con el presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard, y hemos platicado insistentemente en invertir en los países en los que se originan las migraciones, de tal manera que podamos atender las causas raíz que los hacen abandonar sus países, dejar su nacionalidad para irse a un país que ni siquiera habla su idioma. Este combate a las raíces sociales del problema es un tema que compartimos ambos gobiernos.”

Cuestionado sobre el plan de ayuda al triángulo origen de la migración, El Salvador, Honduras y Guatemala, señaló que su gobierno, vía diversas dependencias de atención regional, ha invertido ya grandes fondos para este propósito, y el sector privado de Estados Unidos ha puesto tres mil millones de dólares en esos países de América Central, para que sus ciudadanos sean capaces de subsistir en sus países y no tengan que dejar sus casas.

Finalmente, sobre la mayoría republicana en el Congreso estadounidense que pide de manera ruidosa endurecer las acciones contra México, ampliar el muro o sancionarnos por no detener el flujo migratorio y de estupefacientes, Alejandro Mayorkas dijo sentirse confiado en el actual grado de fortaleza que ha alcanzado la relación bilateral, de tal manera que "cualquier expresión en el Congreso de mi país no la altere, pues la procuramos".

“No tengo ninguna razón para estar preocupado por que las expresiones domésticas dañen la relación entre nuestros países. El presidente Biden está empeñado en que sean mejores cada día, tenemos a un gran embajador en Ken Salazar que trabaja para que ello sea así”.





