Morena admite queja de Marcelo Ebrard contra encuesta

Marcelo Ebrard informó que luego de 20 días, la Comisión de Honor y Justicia de Morena admitió la queja que presentó para reponer el proceso de definición de la Coordinación Nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, cargo que hoy ostenta Claudia Sheinbaum tras ganar la encuesta del partido.

El ex canciller difundió a través de su cuenta de X la notificación que le envió el órgano de justicia intrapartidaria, en el que le informaba que decidió dar entrada a la impugnación que presentó el 10 de septiembre.

"Les comparto que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA admitió, al fin,el recurso de queja que presenté,seguramente derivado del procedimiento que inicié en el Tribunal Electoral", expresó.

Ebrard llevó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su inconformidad por la presunta dilación de la Comisión de Honor y Justicia de admitir su queja y el proyecto fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sin embargo, el órgano de justicia se adelantó a la autoridad jurisdiccional.

Una vez notificado, Marcelo Ebrard tendrá que rendir su contestación y la Comisión de Honor y Justicia dará cuenta de ella; posteriormente revisará las pruebas presentadas por el ex canciller y las hará del conocimiento de la parte actora para buscar un acuerdo entre las partes.

Si no es posible la conciliación, el órgano citará a las audiencias estatutarias para el desahogo de pruebas y alegatos y cuando no existan más actuaciones declarará el cierre de instrucción y elaborará el proyecto en el que determine si es procedente o no reponer la definición de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación.