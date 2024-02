Morena revela nombres de los 300 aspirantes a candidatos a diputados federales

Morena, junto a sus partidos aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), presentaron este jueves por la madrugada la lista completa de sus 300 candidatos a diputados federales que aspiran a ocupar una curul en el Congreso federal.

Entre los postulados por la Coalición Juntos Hacemos Historia están, por el principio de mayoría relativa o plurinominal, el actual vicecoordinador de la bancada morenista, Leonel Godoy; la ex diputada y ex vicecoordinadora de Morena en San Lázaro Dolores Padierna; la ex candidata a la gubernatura de Nuevo León por Morena, Clara Luz Florez; el senador morenista César Cravioto y, el actual coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier que va por tercera vez consecutiva al congreso federal.

Aunque Mario Delgado había afirmado que la lista sería presentada este miércoles, no fue hasta pasada la una de la mañana de este jueves que publicó la relación de los 300 candidatos a diputado federal en su cuenta de la red social X que según él, ganaran la mayoría en el Congreso para mantener el “Plan C” del presidente Andrés Manuel López, el cual consiste en mantener el dominio en la Cámara para seguir impulsando su política autodenominada “Cuarta Transformación”.

En el documento publicado se lee: “Después de un exhaustivo análisis político, estadístico, la aplicación de un proceso de encuestas y definiciones de estrategia electoral para lograr la mayoría calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión y concretar el Plan C, se presentan las y los candidatos preseleccionados para competir por los 300 distritos de mayoría relativa de la Coalición”, indica el documento.

También se indica que estos candidatos acompañarán a Sheinbaum Pardo, “impulsando las reformas que consolidarán el segundo piso de la cuarta transformación e impedirán el regreso al pasado de privilegios, abusos y corrupción”.