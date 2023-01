Prepara personal del Gobierno de EU arribo de Joe Biden a Palacio Nacional

A tres días de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, personal del gobierno de Estados Unidos estuvo la mañana de este viernes en Palacio Nacional.

Desde las 10:00 horas, al menos 11 personas descendieron de tres camionetas blancas y una negra de la Embajada en Estados Unidos, para luego ingresar a Palacio Nacional, donde permanecieron varias horas. Eso, previo a que el lunes el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reciba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Este viernes, las camionetas de la Embajada estadounidense fueron estacionadas en la calle Corregidora, a un costado de Palacio Nacional, y resguardadas por personal militar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En la zona no se observan dispositivos de seguridad especiales ni reforzamiento de la presencia policiaca.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

En las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos cinco elementos vigilan el lugar. Uno de ellos contó a El Sol de México que por ahora no hay órdenes de cambiar el protocolo, aunque es probable que el domingo lo anuncien las autoridades.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó hoy que el domingo, a eso de las 18:00 horas, el presidente Joe Biden arribará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegará a la misma terminal el lunes, a las 14:30 horas. Ambos serán recibidos por el presidente López Obrador.

“Estamos estimando para el lunes 9 de enero el arribo y recepción del presidente Biden a Palacio Nacional, a las 16:15 horas, posteriormente habrá foto oficial. A las 16:30 horas tenemos prevista una charla entre mandatarios y sus esposas, y a las 16:45 habrá un saludo, una conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia matutina de este viernes.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el cierre de vialidades por la reunión trilateral se dará a conocer hasta el domingo.

En las calles aledañas a Palacio Nacional, los comerciantes temen que los operativos por la llegada de los mandatarios afecte sus ventas. Erick, quien vende guantes de todo tipo en el local tres de la esquina Correo Mayor y Corregidora, cuenta que normalmente cierran el perímetro.

"No nos han dicho nada de que cerremos, pero normalmente cierran todo el perímetro y no vendemos nada, porque no dejan entrar a nadie a la zona", mencionó

En tanto, Natanael, quien es vendedor en un local de mochilas en la misma zona, espera una caída en sus ventas por el cierre en las vialidades por tres días. "Cuando viene alguien importante aquí (Palacio Nacional) cierran todo y nada más dejan pasar a gente que vive por aquí o que trabajamos, pero no a la gente en general. Nosotros vamos a abrir, es nuestro trabajo, aunque no haya venta", dijo.

“No nos han dicho nada, y aunque nos dijeran, vamos a seguir aquí, tenemos que trabajar”, mencionó un locatario que vende ropa y sandalias entre Correo Mayo y Corregidora.