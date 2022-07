Pensión Bienestar 2022: adultos mayores ya no podrán cobrar en Telecomm, ¿cómo lo harán?

Hace unos días, el coordinador general de los Programas Bienestar, Carlos Torres y Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informaron que a partir de este mes de julio los adultos mayores ya no podrán cobrar su pensión en las ventanillas de Telecomunicaciones de México (Telecomm).

Recordemos que previamente cobrar el apoyo era posible a través de las tarjetas de Banco del Bienestar (Bansefi) y en los centros de Telecomm, este último para aquellos que no contaban con su tarjeta especial.

Ahora encargados de la Secretaría del Bienestar han decidido eliminar la opción de Telecomm e intercambiarla por mesas de atención que tendrán lugar en diferentes sitios del país.

Según se mencionó, durante los próximos días los adultos mayores recibirán un llamado para indicarles fecha, hora y lugar en donde podrán acudir para recibir su pensión del mes de julio, por lo que se les pidió estar atentos al teléfono.

En el caso de aquellos que cuenten con su tarjeta del Bienestar, el apoyo continuará siendo depositado como se hacía anteriormente.

¿CUANDO SE COBRARÁ LA PENSIÓN DEL BIENESTAR?

De acuerdo con el calendario de pagos, será este próximo 5 de julio cuando las personas de la tercera edad reciban su pensión correspondiente al bimestre de julio-agosto, mismo que corresponde a 3 mil 850 pesos.

Si aún no has recibido el llamado para saber el lugar en que deberás recogerla o si por el contrario tienes una tarjeta pero no has recibido el apoyo que te toca, puedes llamar al número 800 900 2000 para resolver cualquier duda al respecto.

No olvides que el programa atiende a todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas.





